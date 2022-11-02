ЗСУ отримали ще один Volkswagen Transporter за сприяння Favbet Foundation
За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation Збройні сили України отримали ще один автомобіль Volkswagen Transporter T5.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Автомобіль уже виконує бойові завдання на Східному напрямку.
Представники групи компаній Favbet самостійно доставили авто в Донецьку область і передали в розпорядження підрозділу ЗСУ.
Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.
За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.
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