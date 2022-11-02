УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4422 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 517 8
благодійність (558) допомога (7890)

ЗСУ отримали ще один Volkswagen Transporter за сприяння Favbet Foundation

favbet

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation Збройні сили України отримали ще один автомобіль Volkswagen Transporter T5.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Автомобіль уже виконує бойові завдання на Східному напрямку.

Представники групи компаній Favbet самостійно доставили авто в Донецьку область і передали в розпорядження підрозділу ЗСУ.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки не давайте зеленим кататися, бо потім хрін відірвеш - руки липкі, що смола.
показати весь коментар
02.11.2022 19:06 Відповісти
Таке враження, що це реклама.
Контора для ігроманів з оборотом в мільйони доларів передала військовим бус за 3 тисячі.
Тому ви їх згадуєте за кожний корч, переданий військовим
Та Порох і поруч не стояв зі своїми десятками вантажівок та дронів!
показати весь коментар
02.11.2022 19:10 Відповісти
Це не враження
показати весь коментар
02.11.2022 19:14 Відповісти
Контора з кацапським зв'язками.
показати весь коментар
02.11.2022 19:21 Відповісти
С российским капиталом.
показати весь коментар
02.11.2022 21:07 Відповісти
Ещё одна машинка для ВСУ! Это круто! Очень!
показати весь коментар
02.11.2022 21:25 Відповісти
Гоните в шею,пиар и реклама.Пока за жопу не взяли тишь да гладь была.А теперь стали пАмагать...
показати весь коментар
02.11.2022 19:33 Відповісти
заіпали ви вже піарити цього паразита. толку з того як що вони обдурюють людей? яку суспільну користь вони несуть?
показати весь коментар
02.11.2022 20:42 Відповісти
 
 