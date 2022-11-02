УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4283 відвідувача онлайн
Новини
4 981 12
космос (856) Пентагон (1380) росія (63594) США (21024)

Космічні сили США мають вирішальне значення для комплексного стримування Росії, - Остін

остін

Мета комплексного стримування - дати зрозуміти будь-якому потенційному противнику, що ризики та збитки від агресії набагато переважають будь-які можливі вигоди.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, наразі Сполучені Штати лідирують у космосі, але в останні роки конкуренція зросла і космос став конкурентним середовищем. А Китай і Росія інвестують у власні космічні можливості.

Остін зазначив, що відповідно до Стратегії національної оборони США, Китай є єдиним конкурентом, який має намір змінити міжнародний порядок і все більшою мірою здатний зробити це.

"І сьогоднішня агресивна Росія є гострою загрозою нашим інтересам і нашим цінностям. Тому, щоб захистити нашу країну та запобігти конфлікту, ми будемо покладатися на комплексне стримування", - пояснив очільник Пентагону.

Мета комплексного стримування, пояснив він, це дати зрозуміти будь-якому потенційному противнику, що ризики та збитки від агресії набагато переважають будь-які можливі вигоди.

"А космічні сили Сполучених Штатів мають вирішальне значення для комплексного стримування", - додав Остін.

Читайте: Китай чинить опір переговорам щодо ядерного стримування, - Пентагон

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Профукали ви все. Проспали іран та парашу, пасивно спостерігали за північною кореєю, програли талібам у Афганістані, з ганьбою пішли з Сирії та ледве не здали Україну.
показати весь коментар
02.11.2022 20:19
+7
https://twitter.com/antiputler_news/status/1587858456861622272 1 ч Военный самолет США «нарисовал» пенис в небе у российской авиабазы, - La Repubblica
показати весь коментар
02.11.2022 20:33
+5
Ракеты из раши будут возвращаться домой . Последнее предупреждение .
показати весь коментар
02.11.2022 20:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ракеты из раши будут возвращаться домой . Последнее предупреждение .
показати весь коментар
02.11.2022 20:17 Відповісти
а може якраз і випробувати.... на повну....
показати весь коментар
02.11.2022 20:18 Відповісти
Профукали ви все. Проспали іран та парашу, пасивно спостерігали за північною кореєю, програли талібам у Афганістані, з ганьбою пішли з Сирії та ледве не здали Україну.
показати весь коментар
02.11.2022 20:19 Відповісти
Астрономы утверждают, что активность тунгусских метеоритов
должна резко возрасти.
показати весь коментар
02.11.2022 20:22 Відповісти
Довольно ущербная позиция, в которой судят о других по себе. Большинство расеян за счастье избавиться от этой жизни, для них смерть - это избавление от чеченского и полицейского гнета, вечной нищеты, отсутствию работы и практически либо смерти от города, либо рабского труда с кучей унижения от начальника. Перспектива их детей - быть изнасилованными и убитыми очередным мусульманином-ваххабитом. А любой американец имеет кредит в виде 0.5% годовых на автомобиль и даже дом, может сразу с 20 лет начать жить в полном комфорте, всего лишь выбрав одну из множества доступных работ. Есть возможность куда угодно переехать и есть безопасность за счет мощной полиции и важнейшей поправке на владением оружием. Для них смерть есть лишение комфортной и интересной жизни и перспектив для их детей. Когда стратегию делают такой, что мы способны убить в 50 раз больше русских, чем они нас, то вы уже проиграли. Аналогичная ситуация и во многих других странах, в Китае лет через 15 будет та же самая нищета, они уже пошли хоронить рыночный коммунизм и истреблять в обществе свободный бизнес. А работают китайцы с 9 до 22 каждый день в скотских условиях. Стратегию нужно строить из угроз лично диктатору (царю, халифу и прочим) и всем членам его семьи. Например, тем, кто родился и живет во Франции. Гарантировать им физическое уничтожение с пытками, всем родственникам всевозможным, даже если они граждане США. Это единственное, что сдержит диктатора от войны, а на десятки и сотни миллионов своего населения им плевать.
показати весь коментар
02.11.2022 20:24 Відповісти
Что он несет? Еще в феврале дедушка животворящий объявил что для сдерживания рассии необходимо невмешательсто НАТО и глубокая обеспокоенность.
показати весь коментар
02.11.2022 20:28 Відповісти
швидше за все йдеться про ліквідацію кацапської мережі супутників наведення, глонас тощо

але після 11 вересня американцям слід було зрозуміти, якщо не придушити відморозка він рано чи пізно знайде спосіб насерти

вибачте що без толерантності і гуманізму
показати весь коментар
02.11.2022 20:29 Відповісти
https://twitter.com/antiputler_news/status/1587858456861622272 1 ч Военный самолет США «нарисовал» пенис в небе у российской авиабазы, - La Repubblica
показати весь коментар
02.11.2022 20:33 Відповісти
Щось потужне запустили...
показати весь коментар
02.11.2022 20:36 Відповісти
Сдерживание не работает и уже не сработает. Слабость Запада провоцирует всех ублюдков мира помогать кацапов нас победить и помогают путлеру
показати весь коментар
02.11.2022 20:43 Відповісти
Ихняя сдержанность это как попытка сдерживать понос рукой когда уже потекло. США показали себя слабыми и сцикливыми. Поэтому пидороссом помогают убивать Укринцев все кому не лень. китай через свой прокси КНДР, иран, сирия, ливия, таджикистон, аджикистон и так далее. А США х*й ложили на Украину. Саудити с х*йлом сговорилысь ипонизили добычу нефти чтобы насрать байдену и демократам перед выборами а тут бац и прибежали за помощью когда запахло нападением со стороны ирана (союзника х*йла) и как видите войска США в регионе в полной боевой готовности...а Украину можна х*ярить 9 месяцев подряд без наказано. Вот така х*йня малята
показати весь коментар
02.11.2022 21:18 Відповісти
Більшого М удака ніж обама, Америка ще не знала...
показати весь коментар
02.11.2022 21:23 Відповісти
 
 