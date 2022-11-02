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Міноборони (7021) полонені (2192) Маляр Ганна (525)

Громадян просять не публікувати фото українських захисників у полоні РФ

полонені,обмін

Розміщення в публічному просторі будь-якої інформації про конкретну людину, яка перебуває в полоні у росіян, значно ускладнює процес повернення її додому і нерідко ставить під загрозу життя самого полоненого.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Пости в соціальних мережах, які нерідко публікують родичі, активісти чи просто небайдужі громадяни, де на фото зображено безвісти зниклого або полоненого українського військовослужбовця у військовому однострої, із вказанням прізвища, ім’я, по-батькові та військової посади - можуть зашкодити військовослужбоцю та перемовинам щодо обміну. Такі пости переважно супроводжуються підписами, на кшталт: "Ця особа перебуває в полоні, подивіться, може хто знає чи шукає цю людину" або "помоліться за повернення" та містять персоналіні дані військового", - пояснила вона.

За словами Маляр, вказана особа дійсно може перебувати в полоні, але ворог при цьому вважає її цивільною.

"Або особа може просто переховуватись на тимчасово окупованих територіях і шукати можливості повернутись. Оприлюднюючи данні і фото такої людини, ви даєте ворогу орієнтир на пошуки. Пам"ятайте, що поширення в соціальних мережах інформації про позивні українських бійців, військові частини і місця їх дислокації, про обставини потрапляння військовослужбовців в полон тощо несе загрозу не тільки самим полоненим, але й їх бойовим побратимам", - додала заступниця міністра.

"Розміщення в публічному просторі будь-якої інформації про конкретну людину, яка перебуває в полоні у росіян, значно ускладнює процес повернення її додому і нерідко ставить під загрозу життя самого полоненого. Йдеться про додаткову інформацію як то: значущість цієї особи для суспільства, її політичні погляди, місце служби чи попередня робота, відомості про склад сім’ї, про рідних і близьких тощо.

Це спонукає ворога прискіпливо ставитися саме до цієї конкретної особи, в результаті чого вимоги до її обміну стають завищеними, а сам процес – максимально ускладненим", - наголосила Маляр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні зниклими безвісти вважаються приблизно 7 тис. людей, - Міноборони

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Топ коментарі
+15
Не в останню чергу завдяки тому, що весь світ дізнався про Діанова, Пташку, Мамонову та інших вони тепер вільні. Медійність і впізнаваність навпаки допомагають полоненим не бути закатованими десь в Оленівці, а повернутися додому.
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02.11.2022 21:14
+9
Странное заявление. Люди ищут родных, которые числятся без вести пропавшими. Не нужно публиковать звание - может быть. Но от имени хуже ему уже не будет. А как еще найти и сообщить тем-же властям что человек в плену у врага?
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02.11.2022 21:01
+7
БРЕХУНИ!!!
Як раз тих, о ком ми постійно нагадуємо, ви і повертаєте в першу чергу!
Тому, що не бажаєте розголосу та падіння рейтингу.
А об всіх інших ви бажаєте просто ЗАБУТИ.
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02.11.2022 21:42
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А чим міністр культури займається? Кожне 2ге медіа таке публікує
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02.11.2022 20:59 Відповісти
Странное заявление. Люди ищут родных, которые числятся без вести пропавшими. Не нужно публиковать звание - может быть. Но от имени хуже ему уже не будет. А как еще найти и сообщить тем-же властям что человек в плену у врага?
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02.11.2022 21:01 Відповісти
Ничего странного. Зеленая команда работает четко с партнерами из Раиссы.
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02.11.2022 21:34 Відповісти
Власти боятся, что будут посчитаны реальные цифры пропавших без вести.
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02.11.2022 21:46 Відповісти
Да они и так примерно известны. Когда после окончания войны будут опубликованы реальные цифры, особенно если помесячно - мы еще озвереем.
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02.11.2022 21:59 Відповісти
Каким образом это поможет вызволить его из плена ?
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02.11.2022 22:02 Відповісти
А каким образом поможет статус "пропал без вести"?
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02.11.2022 22:20 Відповісти
Не будуть їх визволяти! Цим дуже важко займатися людям які ватники на переконання !
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02.11.2022 21:04 Відповісти
Не в останню чергу завдяки тому, що весь світ дізнався про Діанова, Пташку, Мамонову та інших вони тепер вільні. Медійність і впізнаваність навпаки допомагають полоненим не бути закатованими десь в Оленівці, а повернутися додому.
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02.11.2022 21:14 Відповісти
Щоб цього не було, не в інтернет базікайте, а вибудовуйте комунікацію з родинами полонених, в людей повина бути віра що про їхніх близьких знають і не забувають.
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02.11.2022 21:18 Відповісти
З цим міністром все ясно-не хоче,щоб ті,що вони зачислили в безвісти пропавших,виявилися в полоні,бо тоді виявиться їхня брехня...
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02.11.2022 21:30 Відповісти
А що робити рідним, хай дадуть відповідь з ким комунікувати, а забороняти найпростіше. Родичі залишаються наодинці зі своєю бідою.
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02.11.2022 21:34 Відповісти
Так простіше приховати "проблему"
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02.11.2022 21:37 Відповісти
БРЕХУНИ!!!
Як раз тих, о ком ми постійно нагадуємо, ви і повертаєте в першу чергу!
Тому, що не бажаєте розголосу та падіння рейтингу.
А об всіх інших ви бажаєте просто ЗАБУТИ.
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02.11.2022 21:42 Відповісти
ЗеБанда буде рухати батонами (тільки для ПіАру) коли про людину згадуватимуть у медійному просторі - (БОООООООООООО на їх звільненні можна заробити ПіАр бали(()))) Що буде з рештою - їм абсолютно НАС ........................... Як і на решту громадян. Зроблять героя, напишуть статейку - І ЦЕ ВСЕ((((((((((((((((((((((. Маємо - те що маємо((.
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02.11.2022 22:20 Відповісти
Маляр - брехлива курва.
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03.11.2022 07:13 Відповісти
 
 