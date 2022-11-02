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заява (216) рейдерство (398) Держкіно (183) Довженко Центр (34)

Відбувається рейдерське захоплення Довженко-Центру, - заява команди

довженко,центр

Державне агентство України з питань кіно здійснило повномасшабне вторгнення в Довженко-Центр та поставило свого "антикризового гауляйтера".

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на фейсбук-сторінці Довженко-Центр.

Як зазначається, керівництво Держкіно на чолі з Мариною Кудерчук систематично:

  •  підриває репутацію сталої інституції з міжнародним ім’ям, яка робить вагомий внесок в культурну дипломатію, особливо під час війни,
  • публічно ганьбить колектив Довженко-Центру,
  • знецінює нашу роботу з українською кіноспадщиною,
  • безпідставно звинувачує в бездіяльності, неефективному управлінні та неналежному виконанні обов'язків.

Дії Держкіно нагадують дії країни-агресора – маніпулювання інформацією, захоплення території на нібито законних підставах та призначення маріонеткових керівників. Під такі дії вони створюють документи, які затверджують в односторонньому порядку, не комунікуючи власні дії та ігноруючи думку громадськості і професійної спільноти.

Немотивовані, непрогнозовані, авторитарні дії Держкіно спричинять руйнацію інституції та втрату кіноспадщини Олександра Довженка, Кіри Муратової, Сергія Параджанова, Дзиґи Вертова, Юрія Іллєнка та інших всесвітньовідомих кінодіячів.

Також читайте: У Довженко-Центрі призначено нового в.о. генерального директора. Керівника Центру буде обрано на відкритому конкурсному відборі

Колектив Довженко-Центру не згоден з діями Держкіно, не визнає процедуру призначення нового керівника та чинитиме спротив наказам і діям, що несуть загрозу цілісності інституції, колекції і команди.

Підписалися:

Керівник Кіноархіву Олександр Телюк

Начальниця відділу зв’язків із громадськістю Марія Глазунова

Менеджер відділу зв’язків із громадськістю Олег Оліфер

Керівниця Музею кіно Олена Гончарук

Головний мистецтвознавець Музею кіно Марина Скирда

Керівник науково-програмного відділу Станіслав Битюцький

Архівістка Кіноархіву Василина Полянська

Начальник відділу промоції та дистрибуції Максим Вертелецький

Менеджер з планування та проведення заходів Маріанна Танська

Начальниця Медіатеки Юлія Лесечко

Менеджерка з мультимедіа Ольга Буряк

Провідна кінознавиця Альона Пензій

Керівниця Фільмосховища Тетяна Деркач

Менеджер з документообігу Віра Зленко

Керівник Кінолабораторії Олександр Бертман

Головний енергетик Юрій Бабарика

Електромонтер Олександр Щолоков

Провідний кінознавець Арсеній Князьков

Провідна кінознавиця Анна Онуфрієнко

Менеджер виставкових проєктів Анастасія Кирилова

Адміністратор Музею кіно Лілія Міняйленко

В. о. головного бухгалтера Валентина Чигрин

Начальник відділу по роботі з клієнтами Віталій Тихоненко

Начальник господарської служби Галина Стаховська

Головний інженер Олександр Гайденко

Начальник правового відділу Ігор Шевель

Автор: 
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Топ коментарі
+25
Так нічого дивного.
Зелені намагаються все захопити
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02.11.2022 21:23
+24
Керівницею Довженко-Центру призначена очільниця кінологів: соцмережі відреагували мемами

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02.11.2022 21:27
+18
Березовый сок

О, вот и нашлась причина похвалить власть. После скандала с назначением кинолога на должность и.о. Главы Довженко-центра в ОП сделали выводы, сняли с должности кинолога и назначили руководителем пса Патрона. Это Герой. Его критиковать нельзя. Да и компетентность его оспорить сложно. Облает и укусить может! Так что всячески хвалю назначение!

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02.11.2022 21:33
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Так нічого дивного.
Зелені намагаються все захопити
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02.11.2022 21:23 Відповісти
нехай почне з "кремля" і мавзолею
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02.11.2022 21:28 Відповісти
Це святі речі для зелених
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03.11.2022 07:59 Відповісти
Як не крадівництво, то прихватизація або крадіжки гуманітарки. ЗЕлена рулетка в будь- якому варіанті десь нагадить
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02.11.2022 21:52 Відповісти
Керівницею Довженко-Центру призначена очільниця кінологів: соцмережі відреагували мемами

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02.11.2022 21:27 Відповісти
Березовый сок

О, вот и нашлась причина похвалить власть. После скандала с назначением кинолога на должность и.о. Главы Довженко-центра в ОП сделали выводы, сняли с должности кинолога и назначили руководителем пса Патрона. Это Герой. Его критиковать нельзя. Да и компетентность его оспорить сложно. Облает и укусить может! Так что всячески хвалю назначение!

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02.11.2022 21:33 Відповісти
Цікаво, а що ж такого неймовірно корисного відбувалося у цьому центрі за всі роки незалежності? Може хтось знає? Без іронії
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02.11.2022 21:29 Відповісти
люди за власної ініциативи, самотужки збирали кіноматеріали українського походження. Витягували навіть змосковського Госфильмофонду. Деяким матеріалам понад 100 років. Зараз це тупо віджимають, ну і приміщення звісно і фінансування
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02.11.2022 21:49 Відповісти
скажи, ти десь чув, щоб ж2 човпилася за не корисне?
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02.11.2022 22:13 Відповісти
Зелена банда не знає такого слова: "не на часі".
Це якраз їхній час, поки патріоти гинуть, розпилювати бабло!
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02.11.2022 21:32 Відповісти
А що вона існувала ця кіностудія? Чим займались?
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02.11.2022 21:37 Відповісти
Для когось війна горе,а для когось...навіть не знаю ,як це назвати((
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02.11.2022 21:42 Відповісти
Антиукраїнська банда, вороги, на чолі держави.
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02.11.2022 22:16 Відповісти
Слугиурода,всемудачи.
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02.11.2022 21:44 Відповісти
Робота Ткаченка міністра малоросійської культури.
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02.11.2022 21:52 Відповісти
Рашисти зовнішні вороги, а зелені - внутрішні!
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02.11.2022 22:02 Відповісти
зелені це внутрішні вороги та партнери зовнішнього ворога... "мудрий нарід", наобиравший Україні цих покидьків дивиться лише на зовнішню обгортку, на бла-бла по "марафону єдінства", а справжні антиукраїнські справи, дерібан на крові, це "мудрому наріду" по цимбалах...
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02.11.2022 23:08 Відповісти
квартальний про-москальський шашіль нищить все українське, жере та плюндрує державу зсередини... під "одобрямс" та регіт тупого бидла, якому "какаяразніца"...
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02.11.2022 23:18 Відповісти
Тварі...
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02.11.2022 23:41 Відповісти
Зе влада це коли починають кущі фарбувати у зелений колір перед приїздом начальника
і кажуть що це кущ який цвіте зимою. Дуже нагадує Кацапію, нафіг таку владу, це від Європи протилежний напрямок
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03.11.2022 01:11 Відповісти
Борітеся і поборете! А ми підтримаємо, чим зможемо...
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03.11.2022 12:49 Відповісти
 
 