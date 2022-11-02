Відбувається рейдерське захоплення Довженко-Центру, - заява команди

Державне агентство України з питань кіно здійснило повномасшабне вторгнення в Довженко-Центр та поставило свого "антикризового гауляйтера".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на фейсбук-сторінці Довженко-Центр.

Як зазначається, керівництво Держкіно на чолі з Мариною Кудерчук систематично:

підриває репутацію сталої інституції з міжнародним ім’ям, яка робить вагомий внесок в культурну дипломатію, особливо під час війни,

публічно ганьбить колектив Довженко-Центру,

знецінює нашу роботу з українською кіноспадщиною,

безпідставно звинувачує в бездіяльності, неефективному управлінні та неналежному виконанні обов'язків.

Дії Держкіно нагадують дії країни-агресора – маніпулювання інформацією, захоплення території на нібито законних підставах та призначення маріонеткових керівників. Під такі дії вони створюють документи, які затверджують в односторонньому порядку, не комунікуючи власні дії та ігноруючи думку громадськості і професійної спільноти.

Немотивовані, непрогнозовані, авторитарні дії Держкіно спричинять руйнацію інституції та втрату кіноспадщини Олександра Довженка, Кіри Муратової, Сергія Параджанова, Дзиґи Вертова, Юрія Іллєнка та інших всесвітньовідомих кінодіячів.

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Колектив Довженко-Центру не згоден з діями Держкіно, не визнає процедуру призначення нового керівника та чинитиме спротив наказам і діям, що несуть загрозу цілісності інституції, колекції і команди.

Підписалися:

Керівник Кіноархіву Олександр Телюк

Начальниця відділу зв’язків із громадськістю Марія Глазунова

Менеджер відділу зв’язків із громадськістю Олег Оліфер

Керівниця Музею кіно Олена Гончарук

Головний мистецтвознавець Музею кіно Марина Скирда

Керівник науково-програмного відділу Станіслав Битюцький

Архівістка Кіноархіву Василина Полянська

Начальник відділу промоції та дистрибуції Максим Вертелецький

Менеджер з планування та проведення заходів Маріанна Танська

Начальниця Медіатеки Юлія Лесечко

Менеджерка з мультимедіа Ольга Буряк

Провідна кінознавиця Альона Пензій

Керівниця Фільмосховища Тетяна Деркач

Менеджер з документообігу Віра Зленко

Керівник Кінолабораторії Олександр Бертман

Головний енергетик Юрій Бабарика

Електромонтер Олександр Щолоков

Провідний кінознавець Арсеній Князьков

Провідна кінознавиця Анна Онуфрієнко

Менеджер виставкових проєктів Анастасія Кирилова

Адміністратор Музею кіно Лілія Міняйленко

В. о. головного бухгалтера Валентина Чигрин

Начальник відділу по роботі з клієнтами Віталій Тихоненко

Начальник господарської служби Галина Стаховська

Головний інженер Олександр Гайденко

Начальник правового відділу Ігор Шевель