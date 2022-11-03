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біженці (1762) Нідерланди (1503) робота (1144)

Понад 80% українських біженців у Нідерландах знайшли собі роботу

заробітчани,нідерланди,українці,робота

У Нідерландах переважна більшість українців, які тікали від війни, знайшли роботу: йдеться приблизно про 83 відсотки.

Про це повідомив нідерландський суспільний мовник NOS, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз у Нідерландах проживає близько 55 тисяч українців віком від 18 до 65 років. До Агентства зі страхування співробітників (UWV) надійшло 46 тисяч повідомлень від роботодавців, які взяли на роботу українців, або близько 83 відсотки. На кінець серпня це було ще майже 60 відсотків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість працевлаштованих осіб може бути дещо меншою, ніж у звітах UWV. Наприклад, один українець може мати дві роботи у двох роботодавців, і тому це може бути зафіксовано, як два повідомлення про працевлаштування.

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Більшість українців знайшли роботу в сфері громадського харчування через агенції з працевлаштування. Багато людей працює в Амстердамі та Гаазі.

Варто зазначити, що нідерландські роботодавці, які страждають від дефіциту кадрів, дуже задоволені роботою українців. А інтеграція українців на ринок праці відбувається набагато швидше, ніж інших шукачів притулку.

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Топ коментарі
+6
Ну эти уже не вернутся скорее всего. Но не нам их судить
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03.11.2022 09:28
+4
Особливо важлива робота незабаром буде в Гаазі,попу вутіна будуть вішати!
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03.11.2022 09:30
+1
будет то же самое что во время войн в югославии .. куча хорватов, косоваров, боснийцев уехало в европу и уже не вернулось .... хоть в нормальных странах поживут
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03.11.2022 09:31
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Ну эти уже не вернутся скорее всего. Но не нам их судить
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03.11.2022 09:28 Відповісти
Если люди не нужны здесь, значит найдут себя в другом месте. Их можно только поздравить с удачным выбором и цивилизованной жизнью
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03.11.2022 10:08 Відповісти
Почему? Им же не давали статус постоянного резидента. Они беженцы НА ВРЕМЯ войны. Исчезнет причина угрозы, они должны будут вернуться. Ну если они успеют там жениться\выйти замуж за иностранца , то это, конечно уже будет другой вопрос...
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03.11.2022 12:35 Відповісти
За что судит? За то что люди легально работают в мирной хорошей стране? Радоваться нужно.
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08.03.2023 09:52 Відповісти
Особливо важлива робота незабаром буде в Гаазі,попу вутіна будуть вішати!
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03.11.2022 09:30 Відповісти
будет то же самое что во время войн в югославии .. куча хорватов, косоваров, боснийцев уехало в европу и уже не вернулось .... хоть в нормальных странах поживут
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03.11.2022 09:31 Відповісти
Ну кому й Тюмень-тюлень,і природній відбір зараз діє як ніколи .
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03.11.2022 09:48 Відповісти
краще ніж в амурський край але гірше ніж розбудовувати Україну.

але це не до людей претензії, люди тут як учасники ринку праці.

претензії до нас що ми не хочемо чути один одного і як результат не беремо владу а поки влада у порошенків та зеленських їм насрать на простих людей.
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03.11.2022 10:05 Відповісти
Платятся нормальные зарплаты в евро.
Нашим на заметку.
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03.11.2022 10:25 Відповісти
Дуже прикро , що вони не зрозуміли пропозицію зе влади . От могли б за цілих 6500 грн у місяць працювати на умовах ще -міністра на важких роботах . Єх. Дасада . . А смак страшне, що нічого не буде робитися для повернення. Самого цінного ресурсу- громадян України. Головне - віджати черговий джип з гумдопомоги для своїх тимошенків або татарових
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03.11.2022 12:12 Відповісти
Украинцы не арабы и не мокши, которые если приедут, то просто падают на пособия и ни черта не делают..
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03.11.2022 12:37 Відповісти
 
 