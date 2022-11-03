Понад 80% українських біженців у Нідерландах знайшли собі роботу

У Нідерландах переважна більшість українців, які тікали від війни, знайшли роботу: йдеться приблизно про 83 відсотки.

Про це повідомив нідерландський суспільний мовник NOS, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз у Нідерландах проживає близько 55 тисяч українців віком від 18 до 65 років. До Агентства зі страхування співробітників (UWV) надійшло 46 тисяч повідомлень від роботодавців, які взяли на роботу українців, або близько 83 відсотки. На кінець серпня це було ще майже 60 відсотків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість працевлаштованих осіб може бути дещо меншою, ніж у звітах UWV. Наприклад, один українець може мати дві роботи у двох роботодавців, і тому це може бути зафіксовано, як два повідомлення про працевлаштування.

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Більшість українців знайшли роботу в сфері громадського харчування через агенції з працевлаштування. Багато людей працює в Амстердамі та Гаазі.

Варто зазначити, що нідерландські роботодавці, які страждають від дефіциту кадрів, дуже задоволені роботою українців. А інтеграція українців на ринок праці відбувається набагато швидше, ніж інших шукачів притулку.