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Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик для фронту

фавбет

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для потреб Збройних сил України черговий позашляховик підвищеної прохідності Nissan NP300 Pick Up із правостороннім управлінням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Разом із автомобілем для бійців підрозділи розвідки передали "буржуйки" та спальні мішки.

Наразі автомобіль успішно допомагає бійцям виконувати бойові завдання у районі міста Бахмут.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.
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Дурні просрали гроші, але хоч частина їх піде на гарну справу...
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03.11.2022 15:47 Відповісти
Фавбет, давай парі, хто кого пережене у цьому місяці!!!!!

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03.11.2022 15:49 Відповісти
Неслыханная щедрость букмекерских фармазонов
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03.11.2022 15:56 Відповісти
Контора з російським капіталом купує собі індульгенцію для роботи в Україні.
Не здивуюсь, якщо допомагає і Цензору, адже інформація про їх "здобутки" з*являється тут чуть не щодня...
Скоро напишуть "Фавбет подарував військовим набір китайських викруток"...
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03.11.2022 16:20 Відповісти
Цікаво , хто донатить притулі, адже вся країна економить кошти, рахує кожну копійку.
А в нього легко так виходить.
Хто ці всі багатії?
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03.11.2022 16:21 Відповісти
 
 