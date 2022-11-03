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обмін (1123) військовослужбовці (4598) полонені (2192) Єрмак Андрій (1352)

Україна повернула з полону 107 військових, зокрема 74 захисників "Азовсталі". ВІДЕО+ФОТО

Україна повернула з російського полону 107 військових. Шестеро з них - офіцери, інші - рядові та сержанти.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 107 воїнів - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці серед яких троє "азовців". 74 бійця захищали "Азовсталь". Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто", - йдеться в повідомленні.

"Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні. Держава зробить все необхідне, щоб допомогти кожному з них", - додав Єрмак.

Також читайте: Цього тижня можливі позитивні новини щодо обмінів, - Лубінець

Україна повернула з полону 107 військових, зокрема 74 захисників Азовсталі 01
Україна повернула з полону 107 військових, зокрема 74 захисників Азовсталі 02

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Топ коментарі
+34
дай боже їм одужання та відновлення..., жах, в якому вони стані..., а ще капці, різні кросівки...
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03.11.2022 16:04
+13
Слава Богу!
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03.11.2022 16:18
+11
Тіньовий президент.
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03.11.2022 16:03
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Тіньовий президент.
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03.11.2022 16:03 Відповісти
Це ви про свого куміра?
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03.11.2022 18:22 Відповісти
дай боже їм одужання та відновлення..., жах, в якому вони стані..., а ще капці, різні кросівки...
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03.11.2022 16:04 Відповісти
Супер!
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03.11.2022 16:12 Відповісти
Слава Богу!
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03.11.2022 16:18 Відповісти
все було добре пока я не дійшов до останнього слова і цій статті...
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03.11.2022 16:35 Відповісти
Скорейшего всем выздоровления и счастливых встреч с вашими родными‼️🙏🙏🙏❤️💙
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03.11.2022 16:36 Відповісти
Коли вже в Україні кожен буде займатись тим,що визначено Конституцією і законами. ОП-просто узурпував владу всупереч діючому законодавстві--тому і бардак в державі.
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03.11.2022 16:39 Відповісти
Подай позов до КС.
Пожалійся Байдену.
Або Вікторіі Спартц.
Щось про неї як то раптом забули?
Стільки галосу літом було, стільки признань до неї у коханні. І раптом тиша. Прям якась інформаційна "чорна діра".
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03.11.2022 18:27 Відповісти
Хлопці вдома, а саме головне, поки що не всі. Дерьмак не піариться а намагається відмити шкуру шпигуна. Не вдасця.
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03.11.2022 17:07 Відповісти
Як написала одна розумна людина, якось дивно виходить.
Зеленський "евакуював" людей з "Азовсталі",
а дерьмак повертає їх з полону.
Хто з них брехав?
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03.11.2022 17:13 Відповісти
І хто ця "розумна" людина?
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03.11.2022 17:58 Відповісти
То , шо они брешут , як дышут , не новина !
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03.11.2022 18:05 Відповісти
Щось мені підказує, що ця "розумна" людина дозволила Медведчуку з 2014 року стати фінансовим та медійним мега олігархом.
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03.11.2022 18:21 Відповісти
щойно почали висвітлювати чергові корупційні оборудки зеленоі шобли (останній скандал з розпилом мільярдів гривень на дорожному крадівництві на Дніпропетровщині та зв`язка хланта-рэзніченко-голик-ОП), одразу ж з`являэться новина, про обмін наших полонених і на цьому піарять голову ОП - эрмака. Зв` язок очевидний - касапи за будь що рятують "реноме" свого "смотрящэго".
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05.11.2022 22:47 Відповісти
З поверненням, хлопці.
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03.11.2022 17:11 Відповісти
Хлопці дома, це дуже добре. А от чому цій потворі, дерьмаку, дозволяють піаритись на цьому?
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03.11.2022 17:15 Відповісти
Зустрічне питання: "А хто дозволяв Медведчуку піаритися на цьому?" Відповідати не треба, якщо що...
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03.11.2022 18:34 Відповісти
Супер! Каждая спасённая жизнь - это огромная ценность. И этим мы отличаемся от кассабов. Среди всех прочих отличий...
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03.11.2022 19:36 Відповісти
Хлопці виснажені та хворі , але слава Богу вдома 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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03.11.2022 19:50 Відповісти
 
 