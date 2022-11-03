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Понад 45 мільйонів гривень МКЧХ виділяє на реконструкцію каналізації Ірпеня

ірпеньводоканал

Міжнародний комітет Червоного Хреста виділяє понад 45 мільйонів гривень на реконструкцію пошкодженої каналізаційної мережі Ірпеня та інших господарчих об’єктів "Ірпіньводоканалу".

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Макрушин, інформує Цензор.НЕТ

"Міжнародний комітет Червоного Хреста продовжує потужно підтримувати Ірпінську громаду. Щойно разом із керівником інженерного відділу субделегації МКЧХ в Україні в Київській області Богданом Косяковим підписали меморандум, в рамках якого Міжнародний комітет Червоного Хреста виділяє понад 45 мільйонів гривень на реконструкцію пошкодженої каналізаційної мережі міста та інших господарчих об'єктів Ірпіньводоканалу", - зазначив Маркушин.

Міський голова зазначив, що навесні Червоний Хрест виділив понад 20 мільйонів на облаштування водогону з Києва до Ірпеня. А також передав "Ірпіньводоканалу" чотири одиниці великогабаритної спецтехніки, два робочі автомобілі для КПП "Теплоенергопостач". 

МКЧХ продовжує фінансування реконструкцій покрівель в чотирьох багатоквартирних будинках міста та заміну вікон у ще двох.

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Це не тих грошей,що вкрали кацапи у України, а червоний хрест очі на це прикрив
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03.11.2022 17:33 Відповісти
 
 