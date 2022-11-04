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Генштаб ЗС (6075) протест (2377) росія (63594) мобілізація (2876)

У Приморському краю РФ посилюють поліцейський режим. У Владивостоці готуються до протестів через мобілізацію і втрати у війні, - Генштаб

мобілізація

Керівництво Приморського краю Російської Федерації змушене запроваджувати додаткові заходи безпеки та посилювати поліцейський режим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, у місті Владивосток російська влада готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні.

Також читайте: З 27 жовтня загарбники запустили по Україні 68 ракет та 30 дронів-камікадзе, - Генштаб

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Топ коментарі
+11
Яке в рашці може бути незадоволення? ви про шо? там як скотину приведуть на убой вона навіть не бекне.
Справжній «пазітів»: росіянка із усмішкою випровадила 2 синів на смерть в Українуhttps://www.youtube.com/watch?v=50sVARHql7U
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04.11.2022 07:33
+10
З Владивостоку припхатись в Україну щоб тут здохнути.
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04.11.2022 07:49
+8
"Стариє пєсні о ґлавном."
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04.11.2022 07:25
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"Стариє пєсні о ґлавном."
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04.11.2022 07:25 Відповісти
невже кадирівців знову будуть викликати?
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04.11.2022 07:26 Відповісти
Яке в рашці може бути незадоволення? ви про шо? там як скотину приведуть на убой вона навіть не бекне.
Справжній «пазітів»: росіянка із усмішкою випровадила 2 синів на смерть в Українуhttps://www.youtube.com/watch?v=50sVARHql7U
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04.11.2022 07:33 Відповісти
Ага , розбагатіє скоро . Дуплетом
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04.11.2022 08:34 Відповісти
Си Введи Войска))))
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04.11.2022 07:49 Відповісти
З Владивостоку припхатись в Україну щоб тут здохнути.
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04.11.2022 07:49 Відповісти
Das ist fantastisch.
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04.11.2022 07:55 Відповісти
О, я-я, Ганс...кашдому сфое...
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04.11.2022 08:23 Відповісти
Операция У-ля-ля и другие приключения Ганса
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04.11.2022 08:42 Відповісти
Там дорога довша ніж життя на фронті.
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04.11.2022 12:00 Відповісти
А у них разве еще шо-та осталось для усмирения, за последние пол года?

Триста лучших «ихтамнет»
Искали удачу
И поставили на кон
На хромую клячу…

Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.

И на Ваче нынче гвалт,
Все начальство плачет:
Рудокопов кто придет
Усмирять с задачей?

На хурале у бурят
Лишь никто не плачет:
Для китайцев - там откат,
От кремлевской клячи.
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04.11.2022 08:00 Відповісти
який бунт рабів? бидло гне бунтує бидло підтримує
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04.11.2022 08:05 Відповісти
На Далекому Сході багато етнічних українців.
В хабаровську вже бунтували добре..
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04.11.2022 08:32 Відповісти
Саме з Далекого Сходу і почнеться розвал підораші.
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04.11.2022 08:10 Відповісти
...В жовтні-листопаді 1922 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Далекосхідна республіка , разом з нею - і українська діяльність, була повністю ліквідована російськими більшовиками, які підкорили Далекий Схід та почали репресії проти українського населення.

Після ліквідації Далекосхідної республіки всі українські громадські установи переїхали до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%BD Харбіна , що залишився на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_(1912%E2%80%941949) Китаю , де у 1935 році створили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%96%D1%97 Українську Національну Колонію - єдиний український координаційний центр, котрий діяв і після заборони військовою владою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японії в 1937 році всіх українських товариствhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85#cite_note-6 [6] .
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04.11.2022 08:34 Відповісти
які протести, хіба померти за божевільного бункерного діда це не велике щастя для худобини..., йди, вмирай, та не мекай - оце кредо для баранячого населення...
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04.11.2022 09:10 Відповісти
Коли кількість поліцаїв перетне кфількість чмобиків, то тоді це буде загроза мордору.
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04.11.2022 09:13 Відповісти
Не треба поліції.,..поставте безкоштовні бочки з баярою....і все....
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04.11.2022 09:35 Відповісти
за 8 лет на оккупированных территориях где сходили на референдум, даже не пахло массовыми протестами, которых все ждали. Даже сейчас никто не протестует против агрессии.
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04.11.2022 11:09 Відповісти
 
 