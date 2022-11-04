У Приморському краю РФ посилюють поліцейський режим. У Владивостоці готуються до протестів через мобілізацію і втрати у війні, - Генштаб

Керівництво Приморського краю Російської Федерації змушене запроваджувати додаткові заходи безпеки та посилювати поліцейський режим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, у місті Владивосток російська влада готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні.

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