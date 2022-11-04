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У Приморському краю РФ посилюють поліцейський режим. У Владивостоці готуються до протестів через мобілізацію і втрати у війні, - Генштаб
Керівництво Приморського краю Російської Федерації змушене запроваджувати додаткові заходи безпеки та посилювати поліцейський режим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, у місті Владивосток російська влада готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні.
Топ коментарі
+11 Bob Fayn
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+8 Николай Николаевич b96f438b
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Триста лучших «ихтамнет»
Искали удачу
И поставили на кон
На хромую клячу…
Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.
И на Ваче нынче гвалт,
Все начальство плачет:
Рудокопов кто придет
Усмирять с задачей?
На хурале у бурят
Лишь никто не плачет:
Для китайцев - там откат,
От кремлевской клячи.
В хабаровську вже бунтували добре..
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