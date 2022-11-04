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обстріл (27098) Чернігівщина (1581)

Російські війська протягом минулої доби обстріляли три громади Чернігівської області

чаус,чернігівщина

Протягом 3 листопада росіяни обстрілювали Новгород-Сіверську, Семенівську та Городнянську громади Чернігівської області.

Про це повідомила "Суспільному" речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова, інформує Цензор.НЕТ

"Зранку під мінометним обстрілом опинилася територія Новгород-Сіверської громади. Росіяни випустили сім мін з району села Гудовка. Після 14-ї години ворог бив з мінометів по території Городнянської громади зі сторони населеного пункту Чорноземний Городок. Спостерігачі нарахували 10 прильотів. Близько 16-ї години Семенівську громаду росіяни обстріляли двічі. Обстріл вівся з мінометів та ствольної артилерії зі сторони населених пунктів Мариця та Курковичі. Спостерігачі нарахували 30 вибухів", - йдеться в повідомленні. 

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не путін а росіяни, Латиніна би сказала шо - ну просто ето войска. ну так, а яких хрін то заряджає і стріляє? логічно, хорошая *******.
Невзоров її поважає - правда за що? просто рссікі хороші в вигляді багатостражд. чорнозему
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04.11.2022 10:31 Відповісти
https://strana.today/news/414085-video-kak-izrail-nanes-aviaudary-po-sektoru-haza-v-otvet-na-obstrel-raketami.html
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04.11.2022 10:45 Відповісти
І чого наша артилерія мовчить. дати на кожен такий обстріл ОТВЄТКУ за ГРАДІВ непрцільно по площі. І перестануть
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04.11.2022 13:00 Відповісти
 
 