Для розмінування середнього населеного пункту потрібно до місяця, - Монастирський

На розмінування одного середнього населеного пункту потрібно до одного місяця. Наразі понад 60% особового складу МВС для гуманітраного розмінування зосереджено на сході та півдні країни.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розуміємо, що для повного розмінування нам потрібні будуть роки. Але для розмінування одного середнього населеного пункту ми витрачаємо до місяця, для того, щоб розмінувати житлові будинки, дороги, дороги до об'єктів електрозабезпечення і тепла. І протягом місяця, паралельно з тим, як розміновуються об'єкти життєзабезпечення, починається відновлення електрики, тепла, правопорядку, все те, що найперше потрібно для людей", - сказав Монастирський.

За його словами, наразі понад 60% особового складу піротехніків ДСНС, Нацполіції, рятувальників зосереджені на сході країни - на Харківщині, Донеччині, а також на півдні - Херсонщині.

"Фактично за цей час було розміновано на деокупованих територіях понад 64 тис. гектарів. Це велика територія, і проводиться (розмінування. - Ред.) в надзвичайно швидкому темпі. Порівнюючи з темпами наших колег, які приїжджають нам допомагати з міжнародних організацій, піротехніки ДСНС працюють в 100 разів швидше. Це не якісь слова красиві, а реальні заміри. Тому що для того, щоб відновити світло, кожна година на рахунку. Працюють дуже великі команди, ми збільшуємо постійно кількість піротехніків, які у нас працюють", - розповів Монастирський.

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