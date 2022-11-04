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Прикордонники знищили безпілотник ворога на Бахмутському напрямку

безпілотник,збиття

На Бахмутському напрямку прикордонники зі стрілецької зброї знищили російський безпілотник, який здійснював повітряну розвідку.

Про це повідомила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ

"Ворожий БПЛА здійснював розвідку та корегування вогню артилерії противника. Наші бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Коптер окупантів було збито", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

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Дешево й сердито. Молодці.
Треба ще познаходити всі "Шилки", що досі не задіяні.
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04.11.2022 16:58 Відповісти
 
 