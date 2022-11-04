Прикордонники знищили безпілотник ворога на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку прикордонники зі стрілецької зброї знищили російський безпілотник, який здійснював повітряну розвідку.

Про це повідомила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожий БПЛА здійснював розвідку та корегування вогню артилерії противника. Наші бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Коптер окупантів було збито", - йдеться в повідомленні.

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