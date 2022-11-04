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Кабмін змінив голову Держаудитслужби

алла,басалаєва

Кабінет Міністрів звільнив Геннадія Пліса з посади голови Державної аудиторської служби

Про це повідомив у телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у ВР Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнено Пліса Геннадія Володимировича з посади голови Державної аудиторської служби України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цю посаду уряд призначив Аллу Басалаєву.

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Як повідомлялося, 29 квітня 2020 року ексзаступника міністра фінансів Геннадія Пліса призначено на посаду голови Державної аудиторської служби за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину. У квітні 2021 року уряд перепризначив його на 5-річний термін.

Алла Басалаєва – колишня суддя Дарницького районного суду м. Києва. Багато років пропрацювала в ЦВК. Від 2005-го по 2012-й – на посадах спочатку головного консультанта відділу представництва в судах та контролю за застосуванням законодавства про вибори та референдуми. Згодом – заввідділом представництва ЦВК у судах. У 2012-му Басалаєва перейшла на роботу суддею цивільної палати Дарницького районного суду. Після Революції Гідності пройшла люстраційну перевірку.

Автор: 

Кабмін (14098) призначення (2289) звільнення (2676) Пліс Геннадій (10) Держаудитслужба (184)


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Та шо ж такоє случілося, шо пішло таке пересування ліжок у ZEборделі?
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04.11.2022 18:19 Відповісти
Для такого випадку знайшли навіть дєвствєнніцу (пройшла люстраційну перевірку) 🤔
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04.11.2022 19:46 Відповісти
Поміняли на свою?
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04.11.2022 18:37 Відповісти
Короче, экономического/бухгалтерского образования/опыта нет - у руля специалист широкого зе-профиля!
Шо с ОП скажут, то и будем делать: кого надо прищучить - отпускаем, кто мешает - того закошмарим....
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04.11.2022 18:51 Відповісти
Для підвищення ефективності роботи працівників Державної аудиторської служби України та запобігання корупції варто БЕБ планувати та проводити перепровірки актів перевірок, складених працівниками Державної аудиторської служби України.
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04.11.2022 19:35 Відповісти
Варто використовувати зондеркоманди, камрад... 😕
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04.11.2022 19:48 Відповісти
 
 