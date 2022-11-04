Кабмін змінив голову Держаудитслужби

Кабінет Міністрів звільнив Геннадія Пліса з посади голови Державної аудиторської служби

Про це повідомив у телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у ВР Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнено Пліса Геннадія Володимировича з посади голови Державної аудиторської служби України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цю посаду уряд призначив Аллу Басалаєву.

Читайте також: Уряд змінив порядок забезпечення переселенців безкоштовними продуктовими наборами

Як повідомлялося, 29 квітня 2020 року ексзаступника міністра фінансів Геннадія Пліса призначено на посаду голови Державної аудиторської служби за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину. У квітні 2021 року уряд перепризначив його на 5-річний термін.

Алла Басалаєва – колишня суддя Дарницького районного суду м. Києва. Багато років пропрацювала в ЦВК. Від 2005-го по 2012-й – на посадах спочатку головного консультанта відділу представництва в судах та контролю за застосуванням законодавства про вибори та референдуми. Згодом – заввідділом представництва ЦВК у судах. У 2012-му Басалаєва перейшла на роботу суддею цивільної палати Дарницького районного суду. Після Революції Гідності пройшла люстраційну перевірку.