На південному напрямку ЗСУ знищили російську крилату ракету
На південному напрямку у п’ятницю 4 листопада військовослужбовці одного з розрахунків переносного зенітно-ракетного комплексу знищили ворожу ракету.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повітряного командування "Центр" повідомляє у фейсбуці.
"Близько 16:00 військовослужбовці одного із розрахунків ПЗРК окремого зенітного ракетного дивізіону Повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання на Південному напрямі влучно вразили крилату ракету ворога. Успішний залп – це врятований інфраструктурний об’єкт та сотні мирних життів", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
щира подяка Вам за вашу дуже важку і ризиковану службу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️