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Новини Війна
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На південному напрямку ЗСУ знищили російську крилату ракету

ракета

На південному напрямку у п’ятницю 4 листопада військовослужбовці одного з розрахунків переносного зенітно-ракетного комплексу знищили ворожу ракету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повітряного командування "Центр" повідомляє у фейсбуці.

"Близько 16:00 військовослужбовці одного із розрахунків ПЗРК окремого зенітного ракетного дивізіону Повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання на Південному напрямі влучно вразили крилату ракету ворога. Успішний залп – це врятований інфраструктурний об’єкт та сотні мирних життів", - йдеться у повідомленні.

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На південному напрямку ЗСУ знищили російську крилату ракету 01

Автор: 

крилаті ракети (1073) знищення (7293)


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Молодці!
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04.11.2022 18:29 Відповісти
Молодці наші воіни -
щира подяка Вам за вашу дуже важку і ризиковану службу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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04.11.2022 18:30 Відповісти
З ПЗРК - це добре, значить дорогоцінні ракети С-300 ми вже вміємо берегти.
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04.11.2022 18:38 Відповісти
 
 