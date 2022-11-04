На південному напрямку ЗСУ знищили російську крилату ракету

На південному напрямку у п’ятницю 4 листопада військовослужбовці одного з розрахунків переносного зенітно-ракетного комплексу знищили ворожу ракету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повітряного командування "Центр" повідомляє у фейсбуці.

"Близько 16:00 військовослужбовці одного із розрахунків ПЗРК окремого зенітного ракетного дивізіону Повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання на Південному напрямі влучно вразили крилату ракету ворога. Успішний залп – це врятований інфраструктурний об’єкт та сотні мирних життів", - йдеться у повідомленні.

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