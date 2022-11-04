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Новини Волонтери для армії
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Благодійний фонд Favbet Foundation передав ЗСУ ще два авто

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для потреб Збройних сил України черговий позашляховик підвищеної прохідності Mitsubishi L200 та мікроавтобус Volkswagen Transporter.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Позашляховик доставлений на передові позиції в Харківській області.

Мікроавтобус Volkswagen допомагає українським бійцям у районі Слов’янська Донецької області.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав ЗСУ ще два авто 01
Благодійний фонд Favbet Foundation передав ЗСУ ще два авто 02

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авто (6180) волонтери (1335)


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шо реклама казино и букмекеров вы вообще поехали
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04.11.2022 18:35 Відповісти
І тут рекламу встромляють!
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04.11.2022 18:37 Відповісти
Вже писав сьогодні про цю рекламу «небаченої щедрості» ігроманськоі контори з російським капіталом.
Цензоре, гроші не пахнуть?
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04.11.2022 18:46 Відповісти
все равно фавбет это не спасет
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04.11.2022 19:28 Відповісти
 
 