Єрмак про визволення Херсона: Ми побачимо, коли це буде відбуватися

Глава Офісу президента Андрій Єрмак ухилився від відповіді на питання щодо перспектив визволення Херсона.

"Ця війна навчила нас вірити в те, що відбувається. Коли відбуватиметься, ми це побачимо. Ми сьогодні віримо у реальні події", - сказав він у п'ятницю на брифінгу у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У свою чергу, помічник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван зазначив, що "ми маємо забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона проводила такі операції. Ми обговорювали, як ми можемо допомогти з їхньою підтримкою".

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