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Єрмак про визволення Херсона: Ми побачимо, коли це буде відбуватися

джейк,єрмак,салліван

Глава Офісу президента Андрій Єрмак ухилився від відповіді на питання щодо перспектив визволення Херсона.

"Ця війна навчила нас вірити в те, що відбувається. Коли відбуватиметься, ми це побачимо. Ми сьогодні віримо у реальні події", - сказав він у п'ятницю на брифінгу у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

У свою чергу, помічник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван зазначив, що "ми маємо забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона проводила такі операції. Ми обговорювали, як ми можемо допомогти з їхньою підтримкою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник президента США Салліван з візитом відвідав Україну, - ОП

Автор: 

Херсон (3375) Єрмак Андрій (1377) Салліван Джейк (294)


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Топ коментарі
+29
Про звільнення Херсону в Оманських домовленностях однозначно нічого не було . Ото зараз у Єрмака головний біль !
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04.11.2022 20:54
+28
З палі тобі, ****, буде видніше - першим побачиш.
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04.11.2022 20:49
+24
Гніда орковська
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04.11.2022 20:49
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Гніда орковська
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04.11.2022 20:49 Відповісти
Ермак, в оф1с1 зак1нчився туалетний пап1р, займися своею роботою.
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04.11.2022 21:45 Відповісти
він, секретарка
а веле себе як міністр всього чо бачить
і в цьому винен зеленський
зе в єрмака з татаровим під сильним компроматом, або безмежно довіряє, бо ідіот
дімаю що перше...
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04.11.2022 22:22 Відповісти
З палі тобі, ****, буде видніше - першим побачиш.
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04.11.2022 20:49 Відповісти
Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой,
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.

(К. Рылеев)
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04.11.2022 20:50 Відповісти
А де він втопився, цей Єрмак.?
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04.11.2022 20:55 Відповісти
У згаданому Іртиші.
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04.11.2022 20:57 Відповісти
Козаки зрадників садили на палю!
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04.11.2022 20:53 Відповісти
Що знає д'єрмак те знає *уйло.Висновок-треба робити так щоб менше було відомо отому "кроту".
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04.11.2022 20:54 Відповісти
Про звільнення Херсону в Оманських домовленностях однозначно нічого не було . Ото зараз у Єрмака головний біль !
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04.11.2022 20:54 Відповісти
Может наоборот там Херсона не было
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04.11.2022 21:00 Відповісти
Щоб це відбувалось - потрібно більше зброї у необхідній кількості (передусім танків та артилерії, ППО, ***********).
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04.11.2022 20:56 Відповісти
Нам потрібно ще 200 155-мм артсистем з ************. Та ще хоча б 50 Хаймарсів с боеприпасами - в тому числі ATACMS. А їх не дають.
Таким чином, Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни (і кількістю смертей українців та руйнувань).
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04.11.2022 22:24 Відповісти
кого спитали він за те щоб воно не відбулося ніколи,наступу немае хтось з офіса тормозить ротації підрозділів немае неможе солдат 3 місяці сидіти в окопах не більше місяця де свіжі підрозділи вони будуть атакувати,неможете верніть комбатів 2014 року і всіх добровольців ми не можемо на фронт попасти рейдами по тилам ворога порвемо фронт і ворог побіжить
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04.11.2022 20:56 Відповісти
По Херсону буде не просто.Щоб контролювати Херсон потрібно мати плацдарм на іншому березі тобто відкинути ворога на мінімум 30 км.Інакше його звірняють як Маріуполь.Рашка не дарма звідти робить принуділовку всіх на евакуацію.Щоб зайти в Херсон потрібно двигати ділянку на Запоріжжі.ЗСУ щоб придумає цікаве.В тому розумінню що ми думаємо про визволення Херсону не буде.Зсу зайдуть в Херсон то тільки проїздом закріплюватися там немає сенсу.
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04.11.2022 20:58 Відповісти
Держать плацдарм на том берегу также непросто как рашке на этом
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04.11.2022 21:02 Відповісти
Саме так ,але в даному випадку нам наступати через річку.А там стянули все що боєздатне на тому березі.Не так то просто буде вийти на той плацдарм в районі Херсону.Не знаю що придумає ЗСУ але щось вигадають.
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04.11.2022 21:06 Відповісти
Херсон освобождается как есть со стороны Николаева, Снигиревки и Берислава. Вы хоть видели сами Днепр от Херсона до Новой Каховки со всеми плавнями и топями? Где минимальная ширина реки в удобных для переправы местах - около 450 метров. Или более 1.5 км. у Новой Каховки. Правый берег освобождается от Запорожья на Мелитополь, Бердянск и Каховку. По другому никак. Удары через реку могут быть только вспомогательными, а никак не основными?
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04.11.2022 22:45 Відповісти
Так а я про що.Це буде велика операція.Захід в сам Херсон нічого не дає.І затримуваться там немає сенсу.
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05.11.2022 00:53 Відповісти
хто, дермак? и какого этот специалист по карандашам с квартала развалился среди флагов
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04.11.2022 20:58 Відповісти
якби його повідомляли про наступ в нас би не було успішних наступів
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04.11.2022 20:59 Відповісти
какого хрена дермаку выдали военную форму, он что служит всу?
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04.11.2022 21:03 Відповісти
Сценический образ. Артисты рулят...
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04.11.2022 22:01 Відповісти
За это даже наказание предусмотрено.
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04.11.2022 22:46 Відповісти
глава ОПГ ,, Зелень ,, уже однажды в Омане обсуждал вопрос освобождения...........
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04.11.2022 21:04 Відповісти
Статья 186-8. Незаконное ношение военной формы
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04.11.2022 21:06 Відповісти
Ця стаття діє тільки якщо форма доповнена знаками ЗСУ.
Інакше рибалки і мисливці пішли б під неї))
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04.11.2022 21:10 Відповісти
тобто кацапській коригувальник може лазити у формі ЗСУ з лівим шевроном і це буде абсолютно законно?

пздц в нас закони
в законах здорової людини не можна носити форму встановленного на данний час армійського зразка (тобто піксель, а дубок тощо - будь ласка)
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04.11.2022 22:52 Відповісти
Саме так - виважено і відповідально. Роботу, яку виконує керівництво держави, важко переоцінити. Регулярні і плідні контакти на міжнародному рівні, помножені на героїчні дії наших військових, не залишають жодних сумнівів в перемозі України над рашкою. Слава Україні!
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04.11.2022 21:07 Відповісти
глубоко лизнул. шершавый
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04.11.2022 21:09 Відповісти
нам присылают помощь, а эти подходят берут форму, берцы, тактические очки, джипы и ещё бог весть что чтобы красоваться в телевизоре. а по сути - кто он такой?
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04.11.2022 21:08 Відповісти
Коррупционер. Агент влияния. Ублюдок. Падло.
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04.11.2022 21:14 Відповісти
*****
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11.11.2022 17:24 Відповісти
Знову секретарка дає брифінг, зустрічається з високопоставленими іноземними гостями в коментує державний курс?!?! Це взагалі нормально?!?!
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04.11.2022 21:10 Відповісти
Ненормально з 2019 року. Це тільки одна з ненормальностей в контексті загальної зеленої ненормальності.
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04.11.2022 21:13 Відповісти
Олександр Бригинець:
З доповіді експертної групи військових спеціалістів США "
(...) Президент Зеленський продовжує втручатись в оперативні дії вищого військового командування, наполягаючи на своєму баченні ситуації на фронті.
(...) Перерозподіл поступаючої військової допомоги курується з декількох адміністративних центрів, що призводить до організаційного безладу.
(...) Головнокомандуючий ЗСУ і головний штаб ЗС України фактично втратили функцію одноосібного управління ЗС.
(...) В обговоренні і плануванні військових питань приймають участь функціонально сторонні персоналії (...)"
Загальний об'єм документу 16 сторінок.
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04.11.2022 21:11 Відповісти
Ми побачимо,коли дєрьмак буде висіти на ліхтарі👍
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04.11.2022 21:11 Відповісти
Він думає, що встигне спетляти в Пітер, дібілоїд.
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05.11.2022 04:17 Відповісти
Глава Офісу президента Андрій Єрмак ухилився від відповіді на питання щодо перспектив звільнення Херсона, це викликано тим що Західні партнери і командувач ЗСУ Залужний ,перестали ділитися інформацією із подібними планами з рашистськими агентами в ОП, в тому числі і з "зе"
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04.11.2022 21:12 Відповісти
***** он нужен
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11.11.2022 17:23 Відповісти
Ну нарешті зрозуміли, що випускать боневтіка на спілкування без папірця чи телесуфлера - НІЗЗЯ! Але!
Що там робить завхоз? В країні немає МЗС? Чи, як варіант, коли мова про національну безпеку, то випустіть Данілова - він теж побазікать може... Але ж не завхоз!
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04.11.2022 21:14 Відповісти
А він всім д***м затичка!
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04.11.2022 21:18 Відповісти
І не в западло Саллівану сидіти поряд з дрібним жлобастим ларьочником...
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04.11.2022 21:28 Відповісти
В падло, і це видно.
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04.11.2022 21:59 Відповісти
Москва слезам дерьмака уже не верит. Юстас с Херсоном обкакався то тепер мовчить тільки сопе.
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04.11.2022 21:39 Відповісти
хтоб сумнівався воно завжди ухиляється таваріщ козирь
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04.11.2022 21:42 Відповісти
Орки демонстративно уходят из Херсона. Даже флаги свои сняли.
Гражданских переселяют, а в их квартиры поселяются военные, переодетые в гражданку.
Все говорят о какой-то возможной ловушке.
А может это кацапы хотят нашим устроить как в "первые дни в Грозном в 1-ю Чеченскую",
когда танки и другую технику жгли прямо из окон домов. Да и ориентироваться им будет легче, если в гражданке - значит свой, а если в форме - украинец.
Улицы в Херсоне в основном прямые, особенно центральная, от жд вокзала до порта.
Отходящие переулки и второстепенные улицы могут быть заминированы фугасами, чтобы лишить наших маневра. Да и их арта не будет сидеть сложа руки.
Может поэтому орки вывозят все, от всей техники до памятников Ушакову и Нахимову.
Чтобы их реликвии (памятники) в этих боях не было уничтожены.
Да и опыт ВОВ наверное учли. На носу зима. Где будут располагаться войска.
В каких-то специфических зданиях. Может и они уже заминированы.
Как здания на Крещатике в 1941 году.
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04.11.2022 22:30 Відповісти
Ти ніким не уповноважений робити такі заяви. Спочатку за вагнерівців відсиди, потім за Чонгар і далі по списку.

ХТО ЙОГО ТУДИ ПУСКАЄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.11.2022 04:33 Відповісти
Дєрьмак має сидіти у тюрмі за держзраду і шпіонаж у пользу ворога
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05.11.2022 06:21 Відповісти
На сосне будет висеть,предатель
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05.11.2022 09:37 Відповісти
ми,Єрмак Перший і останній,побачимо..
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05.11.2022 15:05 Відповісти
Пророк *****, заткнись мразь
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11.11.2022 17:21 Відповісти
 
 