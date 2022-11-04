Єрмак про визволення Херсона: Ми побачимо, коли це буде відбуватися
Глава Офісу президента Андрій Єрмак ухилився від відповіді на питання щодо перспектив визволення Херсона.
"Ця війна навчила нас вірити в те, що відбувається. Коли відбуватиметься, ми це побачимо. Ми сьогодні віримо у реальні події", - сказав він у п'ятницю на брифінгу у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У свою чергу, помічник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван зазначив, що "ми маємо забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона проводила такі операції. Ми обговорювали, як ми можемо допомогти з їхньою підтримкою".
Топ коментарі
+29 Віктор Степаненко
показати весь коментар04.11.2022 20:54
+28 Trevo Trow
показати весь коментар04.11.2022 20:49
+24 саша паламарчук
показати весь коментар04.11.2022 20:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а веле себе як міністр всього чо бачить
і в цьому винен зеленський
зе в єрмака з татаровим під сильним компроматом, або безмежно довіряє, бо ідіот
дімаю що перше...
В стране суровой и угрюмой,
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.
(К. Рылеев)
Таким чином, Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни (і кількістю смертей українців та руйнувань).
Інакше рибалки і мисливці пішли б під неї))
пздц в нас закони
в законах здорової людини не можна носити форму встановленного на данний час армійського зразка (тобто піксель, а дубок тощо - будь ласка)
З доповіді експертної групи військових спеціалістів США "
(...) Президент Зеленський продовжує втручатись в оперативні дії вищого військового командування, наполягаючи на своєму баченні ситуації на фронті.
(...) Перерозподіл поступаючої військової допомоги курується з декількох адміністративних центрів, що призводить до організаційного безладу.
(...) Головнокомандуючий ЗСУ і головний штаб ЗС України фактично втратили функцію одноосібного управління ЗС.
(...) В обговоренні і плануванні військових питань приймають участь функціонально сторонні персоналії (...)"
Загальний об'єм документу 16 сторінок.
Що там робить завхоз? В країні немає МЗС? Чи, як варіант, коли мова про національну безпеку, то випустіть Данілова - він теж побазікать може... Але ж не завхоз!
Гражданских переселяют, а в их квартиры поселяются военные, переодетые в гражданку.
Все говорят о какой-то возможной ловушке.
А может это кацапы хотят нашим устроить как в "первые дни в Грозном в 1-ю Чеченскую",
когда танки и другую технику жгли прямо из окон домов. Да и ориентироваться им будет легче, если в гражданке - значит свой, а если в форме - украинец.
Улицы в Херсоне в основном прямые, особенно центральная, от жд вокзала до порта.
Отходящие переулки и второстепенные улицы могут быть заминированы фугасами, чтобы лишить наших маневра. Да и их арта не будет сидеть сложа руки.
Может поэтому орки вывозят все, от всей техники до памятников Ушакову и Нахимову.
Чтобы их реликвии (памятники) в этих боях не было уничтожены.
Да и опыт ВОВ наверное учли. На носу зима. Где будут располагаться войска.
В каких-то специфических зданиях. Может и они уже заминированы.
Как здания на Крещатике в 1941 году.
ХТО ЙОГО ТУДИ ПУСКАЄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!