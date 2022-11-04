Будь-яке застосування ядерної зброї Росією буде катастрофічним для Путіна, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї президентом Росії Володимиром Путіним матиме катастрофічні наслідки для нього і його країни.

Про це він сказав у рамках зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Німеччині, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Разом із G7 країни всього світу дають зрозуміти президенту Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї буде катастрофою для нього і для Росії", - сказав Блінкен.

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Міністри у спільній заяві за підсумками зустрічі заявили, що країни G7 готові відреагувати на будь-яке застосування Москвою хімічної, біологічної або ядерної зброї.