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Будь-яке застосування ядерної зброї Росією буде катастрофічним для Путіна, - Блінкен

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї президентом Росії Володимиром Путіним матиме катастрофічні наслідки для нього і його країни.

Про це він сказав у рамках зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Німеччині, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Разом із G7 країни всього світу дають зрозуміти президенту Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї буде катастрофою для нього і для Росії", - сказав Блінкен.

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Міністри у спільній заяві за підсумками зустрічі заявили, що країни G7 готові відреагувати на будь-яке застосування Москвою хімічної, біологічної або ядерної зброї.

Автор: 

G-7 G7 (1034) путін володимир (23854) ядерна зброя (1155) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+9
Поки весь світ лякає цього смердючого , кремлівського скунса ,
його армія виродків вбиває нашу націю і знищує всі міста і села !

Невже ще не настав час , притягнути цього кривавого вбивцю і терориста до Гааги ?
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04.11.2022 23:49
+7
Та шо ви його лякаєте? Ви робіть шось, а не лякайте...
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04.11.2022 23:43
+4
Сейчас тоже прямо никто не сказал например об ответном ударе

Намеки только
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05.11.2022 00:04
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Та шо ви його лякаєте? Ви робіть шось, а не лякайте...
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04.11.2022 23:43 Відповісти
Вони i роблять - лякають
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05.11.2022 04:43 Відповісти
Поки весь світ лякає цього смердючого , кремлівського скунса ,
його армія виродків вбиває нашу націю і знищує всі міста і села !

Невже ще не настав час , притягнути цього кривавого вбивцю і терориста до Гааги ?
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04.11.2022 23:49 Відповісти
як? він же у себе в країні, де його охороняють.
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05.11.2022 00:23 Відповісти
Барадатые матросы
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05.11.2022 04:45 Відповісти
Если бы Ленина в Швейцарии придушили, всеб было в шоколаде.
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04.11.2022 23:50 Відповісти
Все это понятно

Но вроде про вторжение в Украину также говорили
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04.11.2022 23:54 Відповісти
Сейчас тоже прямо никто не сказал например об ответном ударе

Намеки только
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05.11.2022 00:04 Відповісти
Перед Хиросимой никто тоже ничего не говорил.
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05.11.2022 08:18 Відповісти
покажи где говорили
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05.11.2022 00:41 Відповісти
Бредни хутина и Медведева говорят о том , ЧТО ИМ ОЧЕНЬ СТРАШНО , за то что придётся болтаться на гиляках в лучшем случае , а в худшем - быть разорванными толпой и в попе с зонтиком
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05.11.2022 00:57 Відповісти
Попозонтик - попоболь?
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05.11.2022 04:49 Відповісти
 
 