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Росіяни атакували Вінницьку область дронами-камікадзе, - ОВА

дрон,шахед

Російські окупанти ввечері 4 листопада атакували Вінницьку область дронами-камікадзе. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Посадовець вказав, що Shahed-136 були зафіксовані близько 23:13 години. Наразі військові праюють над тим, аби знищити безпілотники.

До слова, громадяни повинні негайно пройти до укриття та перебувати там, поки не пролунає сигнал про відбій небезпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вінниччина під ракетним обстрілом, - ОВА

Автор: 

Вінниця (621) дрони (4739)


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Топ коментарі
+4
Є ще Придністров'я, де їх не те що ніхто не збиває, але й ще радісно махають хустками!
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05.11.2022 01:03
+2
не росияне а росийские террористы или нацисты
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05.11.2022 01:16
+1
причём тут Одесса? Они летят на Винницу через Херсон.
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05.11.2022 00:55
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А що Одеса їх пропустила, або вони з'явились в самій області? Автор не доопрацював інфу...
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05.11.2022 00:34 Відповісти
причём тут Одесса? Они летят на Винницу через Херсон.
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05.11.2022 00:55 Відповісти
Є ще Придністров'я, де їх не те що ніхто не збиває, але й ще радісно махають хустками!
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05.11.2022 01:03 Відповісти
не летят они ни из Приднестровья, ни через Приднестровье. Они летят с севера Крымского полуострова.
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05.11.2022 01:40 Відповісти
Чекають тебе з кулеметом там біля Одеси.
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05.11.2022 01:57 Відповісти
не росияне а росийские террористы или нацисты
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05.11.2022 01:16 Відповісти
Всі росіяни - терористи, якщо вони дозволили переобратися ху#лу після 2024 року!
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05.11.2022 07:08 Відповісти
*після 2014 року!
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05.11.2022 07:09 Відповісти
Ізраіль знищив завод по сборкці іранских дронів в Сірії перед голосуванням резолюції в ООН по денуклеризації Ізраілю, що натомість? від лиця України сирнути так в очі Ізраілю, ще треба постаратися. Проголосували не на користь Ізраілю та ще разом з Росією. Якщо це не саботаж чи відверте шкідництво то що це? Ніікого це не цікавить чому так вийшло?
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05.11.2022 13:39 Відповісти
 
 