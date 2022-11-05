Найважчими ділянками на Луганщині є Кремінський і Сватівський напрямки
У Луганській області найважчими ділянками зараз є Кремінський і Сватівський напрямки.
Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Туди вже встигли підтягнути свіжомобілізованих росіян; кількість обстрілів на добу йде на сотні", - повідомив він.
За словами Гайдая, упродовж доби росіяни до 10 разів намагаються прорвати оборону ЗСУ.
"Сєверодонецьк ніхто не відновлює. У порожні будинки заселяють військових. З будинків, де залишилося добре майно, – окупанти вантажівками вивозять у бік Луганська", - додав голова ОВА.
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