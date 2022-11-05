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Із 5 листопада поїзди "Укрзалізниці" починають курсувати за чотирма новими напрямками

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В Україні з 5 листопада почали курсувати потяги за чотирма новими напрямками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ідеться в телеграмі "Укрзалізниці".

"Новий графік руху в силі! Нові рейси Київ - Кишинів, Київ - Перемишль, Одеса - Краматорськ, Жмеринка - Хутір-Михайлівський розпочинають рух сьогодні", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ще декілька анонсованих новинок готуються до перших рейсів, розклади оприлюднять найближчими днями.

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потяг (1972) Україна (5919) Укрзалізниця (6864)


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