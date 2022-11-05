Вихованців дитбудинку на Херсонщині депортували до Криму, - омбудсмен Лубінець

Вихованців Олешківського дитячого будинку інтернату віком від 9 до 17 років незаконно вивезли до Клінічної психіатричної лікарні у Сімферопільському районі.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада Херсонщини надалі продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид та депортує дітей України до тимчасово окупованої території АР Крим", - написав омбудсмен.

За словами Лубінця, він отримав перевірену інформацію про чергове вивезення вихованців КЗ "Олешківського дитячого будинку інтернату" Херсонської обласної ради віком від 9 до 17 років до Клінічної психіатричної лікарні у Сімферопільському районі.

Як зазначив посадовець, такі злочинні дії росіяни підтверджують своїми недолугими наказами.

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Омбудсмен звернувся до правоохоронних органів за даним фактом для фіксації чергового злочину Росії.