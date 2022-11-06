Британія та Японія планують підписати військову угоду для стримування Китаю

Велика Британія та Японія планують підписати військову угоду, яка посилить співпрацю країн зі США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє Japan Today, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провів телефонні переговори з новим прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, погодившись поглибити двосторонню співпрацю на тлі занепокоєння щодо війни Росії проти України та збільшення військової активності Китаю та Північної Кореї, повідомило міністерство закордонних справ Японії.

За даними міністерства, лідери підтвердили, що Японія та Британія прискорять переговори щодо якнайшвидшого укладення угоди, яка посилить оперативну сумісність і співпрацю між їхніми збройними силами, а також угоди про спільну розробку винищувача.

Щодо України, сторони домовилися продовжувати підтримку країни та зберігати санкції проти Росії.

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