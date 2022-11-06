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Британія та Японія планують підписати військову угоду для стримування Китаю

китай

Велика Британія та Японія планують підписати військову угоду, яка посилить співпрацю країн зі США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє Japan Today, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провів телефонні переговори з новим прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, погодившись поглибити двосторонню співпрацю на тлі занепокоєння щодо війни Росії проти України та збільшення військової активності Китаю та Північної Кореї, повідомило міністерство закордонних справ Японії.

За даними міністерства, лідери підтвердили, що Японія та Британія прискорять переговори щодо якнайшвидшого укладення угоди, яка посилить оперативну сумісність і співпрацю між їхніми збройними силами, а також угоди про спільну розробку винищувача.

Щодо України, сторони домовилися продовжувати підтримку країни та зберігати санкції проти Росії.

Також читайте: Китай чинить опір переговорам щодо ядерного стримування, - Пентагон

Автор: 

Велика Британія (5608) Китай (4620) Японія (1205) Кісіда Фуміо (64) Сунак Ріші (183)


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Это круто, молодцы.
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06.11.2022 07:05 Відповісти
Все чіткіше вимальовуються контури нового, БІПОЛЯРНОГО СВІТУ....

Попри війну, і всі страждання країни, добре що УКРАЇНА на правильній стороні історії та цивілізації....
А могло бути й по-іншому, не будь 14 року і Майдану....
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06.11.2022 07:36 Відповісти
додайте Австралію - не помилитесь.
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06.11.2022 07:39 Відповісти
https://youtu.be/Hlzlaz7hBjM Китай залишився без технологій
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06.11.2022 07:52 Відповісти
А бріти таки нікого не бояться. Безсмертні,👍💪
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06.11.2022 08:12 Відповісти
обговорення війни вже стало буденним,

від катастрофи планети від потепління перейшли до локальних воєн
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06.11.2022 11:42 Відповісти
 
 