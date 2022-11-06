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Новини Агресія Росії проти України
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Росія вже завдала шкоди довкіллю України на понад 1,35 трильйона гривень

пожежа

За даними Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ, внаслідок дій країни-терориста довкіллю України вже завдали збитків на суму понад 1,35 трлн грн.

Про це повідомляє Рахункова палата, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ, внаслідок дій країни-терориста довкіллю України вже завдали збитків на суму понад 1,35 трлн грн. Але, як стверджують екологи, навіть ця шалена сума не відображає реальної картини", - йдеться в повідомленні.

Через  лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку повномасштабної агресії РФ кількість таких викидів перевищила 67 млн тонн.  У 2021 та 2020 роках вони складали лише 2,2 млн тонн на рік. З лютого 2022 року вже постраждало 3 млн га українських лісів, що становить майже третину лісового фонду нашої держави. Деякі з них - втрачені назавжди.

Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років.

Наголошується, що війна загрожує не лише навколишньому середовищу України, а вже спричинила низку проблем для довкілля в Європі і в перспективі загрожує ще більшими.

"Окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС та вдаються до ядерного шантажу на окупованій Запорізькій АЕС. Тож увесь світ має об’єднатися, аби допомогти нам зупинити і покарати російських терористів, оцінити збитки та відновити втрачене", - додали в Рахунковій палаті.

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Автор: 

ліс (769) росія (65346) збитки (1431) екологія (1354) розмінування (994)


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Топ коментарі
+6
Насадили дерев... ага
А ще є версії .

Богдан

@boikobogdan1

Про Суть"Оманського Пакту"Патрушева/Зеленського:
Протекторат Кремля із Конституційним поділом України На Диру,Новоросію і Україну.
Входження в СССР-2:СПІЛЬНА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА, АРМІЯ,ФІНАНСИ.
Взамін довічне правління Мафії Зельца/Бені.
Передбачалась Окупація Новоросії і Києва.НЕВТІК!
Київ входив обовязково.Війська мали захопити Київ у "мирний спосіб"для підтримки режиму Зельца.Вони прогнозували можливий бунт проти капітулянта.Тому йшли бригади Золотова і автозаки.Для Раші крайньо важливим було"УЗАКОНИТИ"все згодою В Ради.Це унеможливило б санкції.ТОМУНЕВТІК!
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06.11.2022 10:16
+2
Оцінювати збитки не в валюті 1й категоріїї, а в гривні - свідомо зменшувати їх реальний розмір.
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06.11.2022 11:12
+2
это сруцький мир в действительности. Красные реки, черный снег, и чад от пожаров - это все о Московии
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06.11.2022 11:29
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Насадили дерев... ага
А ще є версії .

Богдан

@boikobogdan1

Про Суть"Оманського Пакту"Патрушева/Зеленського:
Протекторат Кремля із Конституційним поділом України На Диру,Новоросію і Україну.
Входження в СССР-2:СПІЛЬНА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА, АРМІЯ,ФІНАНСИ.
Взамін довічне правління Мафії Зельца/Бені.
Передбачалась Окупація Новоросії і Києва.НЕВТІК!
Київ входив обовязково.Війська мали захопити Київ у "мирний спосіб"для підтримки режиму Зельца.Вони прогнозували можливий бунт проти капітулянта.Тому йшли бригади Золотова і автозаки.Для Раші крайньо важливим було"УЗАКОНИТИ"все згодою В Ради.Це унеможливило б санкції.ТОМУНЕВТІК!
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06.11.2022 10:16 Відповісти
Орки для цього і прийшли, щоб нас знищувати та усе живе навколо нас.

Поки світ спостерігає за цим лихом, мабуть сподівається, що до них це не дійде та їх це не торкнеться.
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06.11.2022 10:43 Відповісти
світ не спостерігає, а допомагає, добре допомагає ...
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06.11.2022 11:01 Відповісти
Світ саме занепокоєно спостерігає, поки орда знищує Україну, а ще позбавляється старої зброї, щоб накопичити собі ********** зброю для захисту своїх країн.

Допомагає - це коли бере зброю та йде вбивати разом з нами божевільну орду.
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06.11.2022 11:09 Відповісти
прошу пані вам якщо мед то ложками ... добре що дають зброю і на цьому дякуємо ...
Нежаль, а може найкраще, нинішньому поколінню українців випала місія з закінчення знищиння мацковії, як улусу орди, місія завершити 500 річну добру справу Дорошенка, Мезепи, Петлюри, Коновальця, Бандери, Шухевича, Мельника та ще сотні тисяч борців за волю і незалежіність України від мацковії !!!
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06.11.2022 12:11 Відповісти
Ніт! Лише зброї недостатньо. Мордор треба знищити, а ми можемо втомитися знищувати саму довгу та саму підступну армію у світі, для цього потрібні союзники та помічники.

Лише уявіть собі картинку:
Наші воїни проливають кров , а десь у Європа сидить п'є каву сама озброєна та підготовлена до війни армія супер воїнів, які перетворились на справжніх дармоїдів, а не захисників. І не треба мені казати, що ми не в НАТО , тому так .
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06.11.2022 12:36 Відповісти
Оцінювати збитки не в валюті 1й категоріїї, а в гривні - свідомо зменшувати їх реальний розмір.
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06.11.2022 11:12 Відповісти
Это не Украине ,а всему Миру , и кстати, где , эта ******** Гретта Где заплыв по Чёрному морю
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06.11.2022 11:19 Відповісти
это сруцький мир в действительности. Красные реки, черный снег, и чад от пожаров - это все о Московии
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06.11.2022 11:29 Відповісти
І всі світові захисники природи,тварин і тд.,мовчать.
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06.11.2022 11:43 Відповісти
чому замовчуться таке питання :як нанесений збиток родючості землі.Адже після вибухів ракет, мін, т.п. землю вкриває не чернозем і вже вимальовуються майбутні голодні роки
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06.11.2022 13:29 Відповісти
 
 