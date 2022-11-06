Росія вже завдала шкоди довкіллю України на понад 1,35 трильйона гривень

За даними Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ, внаслідок дій країни-терориста довкіллю України вже завдали збитків на суму понад 1,35 трлн грн.

Про це повідомляє Рахункова палата, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ, внаслідок дій країни-терориста довкіллю України вже завдали збитків на суму понад 1,35 трлн грн. Але, як стверджують екологи, навіть ця шалена сума не відображає реальної картини", - йдеться в повідомленні.

Через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку повномасштабної агресії РФ кількість таких викидів перевищила 67 млн тонн. У 2021 та 2020 роках вони складали лише 2,2 млн тонн на рік. З лютого 2022 року вже постраждало 3 млн га українських лісів, що становить майже третину лісового фонду нашої держави. Деякі з них - втрачені назавжди.

Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років.

Наголошується, що війна загрожує не лише навколишньому середовищу України, а вже спричинила низку проблем для довкілля в Європі і в перспективі загрожує ще більшими.

"Окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС та вдаються до ядерного шантажу на окупованій Запорізькій АЕС. Тож увесь світ має об’єднатися, аби допомогти нам зупинити і покарати російських терористів, оцінити збитки та відновити втрачене", - додали в Рахунковій палаті.

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