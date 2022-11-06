Росія вже завдала шкоди довкіллю України на понад 1,35 трильйона гривень
За даними Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ, внаслідок дій країни-терориста довкіллю України вже завдали збитків на суму понад 1,35 трлн грн.
Про це повідомляє Рахункова палата, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ, внаслідок дій країни-терориста довкіллю України вже завдали збитків на суму понад 1,35 трлн грн. Але, як стверджують екологи, навіть ця шалена сума не відображає реальної картини", - йдеться в повідомленні.
Через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку повномасштабної агресії РФ кількість таких викидів перевищила 67 млн тонн. У 2021 та 2020 роках вони складали лише 2,2 млн тонн на рік. З лютого 2022 року вже постраждало 3 млн га українських лісів, що становить майже третину лісового фонду нашої держави. Деякі з них - втрачені назавжди.
Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років.
Наголошується, що війна загрожує не лише навколишньому середовищу України, а вже спричинила низку проблем для довкілля в Європі і в перспективі загрожує ще більшими.
"Окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС та вдаються до ядерного шантажу на окупованій Запорізькій АЕС. Тож увесь світ має об’єднатися, аби допомогти нам зупинити і покарати російських терористів, оцінити збитки та відновити втрачене", - додали в Рахунковій палаті.
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Богдан
@boikobogdan1
Про Суть"Оманського Пакту"Патрушева/Зеленського:
Протекторат Кремля із Конституційним поділом України На Диру,Новоросію і Україну.
Входження в СССР-2:СПІЛЬНА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА, АРМІЯ,ФІНАНСИ.
Взамін довічне правління Мафії Зельца/Бені.
Передбачалась Окупація Новоросії і Києва.НЕВТІК!
Київ входив обовязково.Війська мали захопити Київ у "мирний спосіб"для підтримки режиму Зельца.Вони прогнозували можливий бунт проти капітулянта.Тому йшли бригади Золотова і автозаки.Для Раші крайньо важливим було"УЗАКОНИТИ"все згодою В Ради.Це унеможливило б санкції.ТОМУНЕВТІК!
Поки світ спостерігає за цим лихом, мабуть сподівається, що до них це не дійде та їх це не торкнеться.
Допомагає - це коли бере зброю та йде вбивати разом з нами божевільну орду.
Нежаль, а може найкраще, нинішньому поколінню українців випала місія з закінчення знищиння мацковії, як улусу орди, місія завершити 500 річну добру справу Дорошенка, Мезепи, Петлюри, Коновальця, Бандери, Шухевича, Мельника та ще сотні тисяч борців за волю і незалежіність України від мацковії !!!
Лише уявіть собі картинку:
Наші воїни проливають кров , а десь у Європа сидить п'є каву сама озброєна та підготовлена до війни армія супер воїнів, які перетворились на справжніх дармоїдів, а не захисників. І не треба мені казати, що ми не в НАТО , тому так .