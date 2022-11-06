Тимчасовий захист для українців у Фінляндії автоматично продовжиться на рік

У Фінляндії найближчим часом набере чинності поправка до закону про іноземців, згідно з якою статус тимчасового захисту продовжуватиметься для осіб, що вже його отримали, без оформлення додаткових документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фінське видання yle.fi.

"Уряд країни запропонував парламенту внести тимчасову поправку до Закону про іноземців, яка зробить дозвіл на проживання, вже виданий їм у Фінляндії, автоматично дійсним і далі, протягом усього періоду статусу тимчасового захисту в ЄС. Свою пропозицію уряд представив парламенту 3 листопада", - йдеться в повідомленні.

Це означає, що тим, хто вже має посвідку на проживання на підставі тимчасового захисту, не потрібно подавати заяву на продовження.

У Фінляндії на основі тимчасового захисту дозволи на проживання отримали приблизно 41 тисяча людей, які поїхали з України через війну. До кінця року, як очікується, орієнтовна їхня кількість зросте і загалом становитиме 48 000 людей.

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