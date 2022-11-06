УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11257 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 055 5

Тимчасовий захист для українців у Фінляндії автоматично продовжиться на рік

фінляндія

У Фінляндії найближчим часом набере чинності поправка до закону про іноземців, згідно з якою статус тимчасового захисту продовжуватиметься для осіб, що вже його отримали, без оформлення додаткових документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фінське видання yle.fi.

"Уряд країни запропонував парламенту внести тимчасову поправку до Закону про іноземців, яка зробить дозвіл на проживання, вже виданий їм у Фінляндії, автоматично дійсним і далі, протягом усього періоду статусу тимчасового захисту в ЄС. Свою пропозицію уряд представив парламенту 3 листопада", - йдеться в повідомленні. 

Це означає, що тим, хто вже має посвідку на проживання на підставі тимчасового захисту, не потрібно подавати заяву на продовження.

У Фінляндії на основі тимчасового захисту дозволи на проживання отримали приблизно 41 тисяча людей, які поїхали з України через війну. До кінця року, як очікується, орієнтовна їхня кількість зросте і загалом становитиме 48 000 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі за спрощеною процедурою знайшли роботу 650 тисяч українців

Автор: 

біженці (1871) захист (158) допомога (8371) Фінляндія (1308)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Пінляндії будуть потрібні робочі руки на полуниці.
показати весь коментар
06.11.2022 11:52 Відповісти
це твоя подяка, що наших людеу утримує чужа країна.
а уяви що 7 млн біженців, залишились в Україні........
це люди без роботи, без доходу, без житла
ти б сам втік на збір полуниці.
показати весь коментар
06.11.2022 12:05 Відповісти
не треба мудрувати і вставляти своі огидні 5 копійок
показати весь коментар
06.11.2022 12:05 Відповісти
Був якось у Гельсінкі влітку - природа чудова, однак там така нудьга шо капєц. Навіть не уявляю, яка там срака взимку, коли більшу половину дня - темрява, а на вулиці дубарь.
показати весь коментар
06.11.2022 12:17 Відповісти
Finland has populace of 5 Mio ?

Then 50 Tsd would be 1% .

My guess is, that Sweden and Finland might look for work force that was released by Zappersreich Nuclear Power Plant.

They likely have Tschetschens for plucking berries already since the Millennium.
показати весь коментар
06.11.2022 12:26 Відповісти
 
 