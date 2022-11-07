Оптові ціни на яйця знизилися на 10%, - Міангрополітики
Оптові ціни на яйця в Україні вже почали знижуватися. У Міангрополітики бачать падіння на 10%.
Про це заявив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, "дисбаланс" з ціною на яйця був спричинений кількома факторами: підвищення попиту, скорочення поголів’я курей та виробництва яєць та ін.
"Наразі оптові ціни знизилися на 10%", - сказав Висоцький.
Нагадаємо, ціні на яйця останнім часом зросли у декілька разів та досягли рівня 70-80 гривень за десяток в порівнянні з ціною близько 20 гривень навесні.
Топ коментарі
+8 vitaliymkua
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+4 Нина Лабунская
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+3 Neo Matrix
показати весь коментар07.11.2022 13:55
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Реально уже пораховано (наприклад Сумський університет), що краще нею опалювати ТЕЦ: 1 тонна пшениці/кукурудзи дає 16000 кілокалорій, а 1 тонна наприклад паливних брикетів 20000 кілокалорій. Тільки паливо, получається, коштує удвічі дешевше
Яйца сейчас покупают только на тесто.
Пожарить яишницу или сварить-дорого.