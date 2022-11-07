Оптові ціни на яйця знизилися на 10%, - Міангрополітики

Оптові ціни на яйця в Україні вже почали знижуватися. У Міангрополітики бачать падіння на 10%.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, "дисбаланс" з ціною на яйця був спричинений кількома факторами: підвищення попиту, скорочення поголів’я курей та виробництва яєць та ін.

"Наразі оптові ціни знизилися на 10%", - сказав Висоцький.

Нагадаємо, ціні на яйця останнім часом зросли у декілька разів та досягли рівня 70-80 гривень за десяток в порівнянні з ціною близько 20 гривень навесні.