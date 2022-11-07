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Оптові ціни на яйця знизилися на 10%, - Міангрополітики

яйця

Оптові ціни на яйця в Україні вже почали знижуватися. У Міангрополітики бачать падіння на 10%.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, "дисбаланс" з ціною на яйця був спричинений кількома факторами: підвищення попиту, скорочення поголів’я курей та виробництва яєць та ін.

"Наразі оптові ціни знизилися на 10%", - сказав Висоцький.

Нагадаємо, ціні на яйця останнім часом зросли у декілька разів та досягли рівня 70-80 гривень за десяток в порівнянні з ціною близько 20 гривень навесні.

Автор: 

Мінагрополітики (1557) ціни (3972) яйце (183)


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Топ коментарі
+8
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07.11.2022 13:54
+4
Ну все.... Зубожілі , які при Петрі доїдали "пів вареника" , нарешті наїдяться ...
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07.11.2022 14:13
+3
Ключове слово -- оптові!
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07.11.2022 13:55
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59 и 70 в кишени.
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07.11.2022 13:53 Відповісти
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07.11.2022 13:54 Відповісти
Чого я не бачу коментарь?
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07.11.2022 14:58 Відповісти
якщо можна, покажи і нас - фермерів-гадів, через яких все здорожчало : і яйця, і хліб, бо ми свою пшеницю продаємо втридорога ( і 5 грн за кіло пшениці 3 класу ніхто не дає)
Реально уже пораховано (наприклад Сумський університет), що краще нею опалювати ТЕЦ: 1 тонна пшениці/кукурудзи дає 16000 кілокалорій, а 1 тонна наприклад паливних брикетів 20000 кілокалорій. Тільки паливо, получається, коштує удвічі дешевше
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07.11.2022 15:00 Відповісти
Друже, а що змінилося з липня коли я купляв у АТБ яйця за 13.99? Зараз такі самі 64.99. Я розумію що кури не так інтенсивно несуться. Невже так здорожчали корма...? Не вірю. Я ж не звинувачую фермерів. Тут проста банальна цінова змова певних постачальників.
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07.11.2022 18:44 Відповісти
вибачаюсь, дорожче - зерно по 4-5 грн, паливо 7-10 грн
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07.11.2022 15:02 Відповісти
А що сталося?
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07.11.2022 13:54 Відповісти
Ключове слово -- оптові!
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07.11.2022 13:55 Відповісти
Ключове слово (оптові), бо є калькою з мокшанської.Українське слово-гуртові. Тому маємо використовувати своє-ГУРТОВІ.
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07.11.2022 17:07 Відповісти
На полицях магазинів вони навряд чи подешевшають.Більше "навару" буде продавцям,трохи більше податків буде в бюджет та і все.Кінцевий споживач за все заплатить,як завжди.
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07.11.2022 13:58 Відповісти
бреше як лавров
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07.11.2022 14:13 Відповісти
Ну все.... Зубожілі , які при Петрі доїдали "пів вареника" , нарешті наїдяться ...
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07.11.2022 14:13 Відповісти
Очень плотно общаюсь с пенсионерами со своего дома.
Яйца сейчас покупают только на тесто.
Пожарить яишницу или сварить-дорого.
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07.11.2022 14:15 Відповісти
атб 6.49
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07.11.2022 14:19 Відповісти
нарешті, дочекалися. Дякувати боневтіку, а то з голоду попухли б
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07.11.2022 14:43 Відповісти
зі слів заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького причин для подальшого подорощання яєць він не бачить, тому яйця будуть дорощати без причин
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07.11.2022 14:45 Відповісти
а рознічні виросли
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07.11.2022 15:16 Відповісти
При подорожчанні в № рази-10% це про ніщо. Ми на відміну від Зелені рахувати не розучилися!
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07.11.2022 17:05 Відповісти
 
 