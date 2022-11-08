Сергій Касьянов: "Стан економіки не повинен гальмувати українську перемогу"

Героїзм українських військових повинен бути підкріплений успіхами у соціально-економічній сфері, – вважає Сергій Касьянов, голова ради директорів агрохолдингу KSG Agro та за сумісництвом голова ради Благодійного фонду "Майбутнє".

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Лівий берег".

"Окрім протистояння ворогу безпосередньо на лінії фронту, у країні існує багато проблем, які потребують негайного вирішення", – наголосив Сергій Касьянов. За його словами, великою проблемою, яка гальмує українську перемогу, є стан української економіки. Адже ніхто з інвесторів не буде вкладати 1 долар, щоб отримати назад лише 50 центів.

"Щоб розвиватися та зростати, економіка потребує позитивних сигналів від уряду, – підкреслив власник KSG Agro. – Велика подяка нашим західним партнерам за те, що вони готові допомагати Україні зберегти своє аграрне виробництво та якість української землі. Думаю, якщо в країні запрацюють програми, які дозволять виготовляти продукцію з високою додатковою вартістю, це теж буде підтримано на Заході".

На думку Касьянова, потрібно, щоб та частина уряду, яка має піклуватися про внутрішню економіку, економіку тилу, запрацювала на великий, амбітний результат. "При цьому варто не забувати й про ті підприємства, які у тяжких умовах війни докладають чималих зусиль для досягнення цього результату. За відповідних умов вони будуть створювати додану вартість і робочі місця, забезпечать продуктами споживання український ринок і розширять експортні можливості країни", – сказав Сергій Касьянов.

Серед найбільших проблем агровиробників, які потребують негайного вирішення, Касьянов назвав здорожчання облікових ставок, організацію додаткових пунктів перетину кордону для вантажівок та створення на залізничних вузлах, де українська колія стикується з європейською, умов для перевантаження агропродукції.

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