УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12220 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 427 0

В районі Кременчука під час повітряної тривоги пролунали вибухи, - мер Малецький

ракета

Ввечері 7 листопада в районі Кременчука на Полтавщині пролунали звуки вибухів.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, передає Цензор.НЕТ.

"Триває повітряна тривога! В районі Кременчука було чути звуки, схожі на вибухи. Перебувайте в укриттях. Зберігайте спокій. Очікуємо офіційну інформацію від ОВА", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Над Кременчуком помічені ворожі об’єкти, працює ППО - мер Малецький

Автор: 

вибух (4484) Кременчук (294)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 