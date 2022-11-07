В районі Кременчука під час повітряної тривоги пролунали вибухи, - мер Малецький
Ввечері 7 листопада в районі Кременчука на Полтавщині пролунали звуки вибухів.
Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, передає Цензор.НЕТ.
"Триває повітряна тривога! В районі Кременчука було чути звуки, схожі на вибухи. Перебувайте в укриттях. Зберігайте спокій. Очікуємо офіційну інформацію від ОВА", - розповів він.
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