В районі Кременчука під час повітряної тривоги пролунали вибухи, - мер Малецький

Ввечері 7 листопада в районі Кременчука на Полтавщині пролунали звуки вибухів.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, передає Цензор.НЕТ.

"Триває повітряна тривога! В районі Кременчука було чути звуки, схожі на вибухи. Перебувайте в укриттях. Зберігайте спокій. Очікуємо офіційну інформацію від ОВА", - розповів він.

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