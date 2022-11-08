CША негласно закликають банки до співпраці з російськими компаніями, - Bloomberg
Мінфін Сполучених Штатів і Держдепартамент негласно закликали великі американські банки, попри санкції, надавати послуги деякими російськими компаніям.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Як пише видання, йдеться про банки Citigroup і JPMorgan.
Bloomberg пише, що йдеться про базові послуги, такі як розрахунки в доларах США, платіжні перекази і торгове фінансування для деяких російських компаній. У цей перелік, зокрема, входять "Газпром", ПАТ "Уралкалій" і "ФосАгро".
"Очікується, що банки будуть забезпечувати дотримання обмежень, відмовляючи в обслуговуванні банкам, фізичним та юридичним особам, що потрапили під санкції, і можуть бути покарані багатомільярдними штрафами за їх невиконання", – ідеться у публікації.
Видання також додає, що Мінфін США має роз’яснення для банківської галузі про те, що обмежувальні заходи не торкаються сфер гуманітарної допомоги та сільського господарства.
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Обсяг боргів Британії перед США склав $4,33 млрд, перед Канадою - $1,19 млрд. Останній платіж у розмірі $83,25 млн (на користь США) і $22,7 млн (Канада) було проведено https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 29 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-18 [18] " - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
Факти ,це не про maga-чортів
Соромно за тебе , довбня
І що ж передали США із важкої зброї?Відповідь-нічого.Всю важку зброю передала Європа -німеччина,Італія,Голландія, Англія і т.п.
США в основному ********** .
Ще треба подякувати,що шойгу все розікрав,що війну вони почали так ,а не зразу почали все руйнувати-дали час оговтатись тим же ЗСУ.
А те що є в Америки,воно їм так потрібно,як якійсь новій Зеландії,особливо сухопутна зброя часів боротьби з Совєтами.
Ну а на рахунок що воюємо на натовське-то витрати України в місяць десь 7 мілліардів-2 дають США і Європа,5 витрачаємо своїх асфальтних.
То не все так однозначно.РФ витрачає приблизно 15.
Я не понимаю как можно оставаться патриотом Украины и при этом голосовать за республиканцев.
В среде республиканцев культивируется нездоровое отношение к войне в Украине. Все эти странные прокремлевские твиты Илона Маска, отражение настроений в республиканской партии.
Хм , так не виконує, що Україна , попри блокування maga, отримала найбільший об'єм допомоги з часів WW2
Хоча , я ж забув maga-чортам не потрібні докази , вони вірять 6-ткам кремля таким як трам , або ця хвойда
https://www.youtube.com/watch?v=gxKoxPZ9vQM&feature=emb_title
Тобі її спіч перекласти , чи зрозумієш ?
Ми тут у себе вдома не раз зустрічались з ситуаціями, коли ВРУ через бюджет певною його статтею виділяє ту, чи іншу, суму для фінансування на рік, наприклад, видавництва книг на українській мові. Опікуватись використанням цих грошей має міністерство культури. Але воно цілий рік ні чорта не робило, щоб дати ці гроші конкретно на підтримку видавництв, які якраз друкують літературу українською мовою. От і виходить, що на кінець бюджетного року гроші залишились невикористаними. Як кажуть, вони "пропали". Звісно, їх не вкрали, вони нікуди не ділись, але книговидавництвам, які і так ледве кінці з кінцями зводять, від цього не стало легше. Цей випадок я описав як приклад, але насправді таке відбувається на моїй пам*яті в різних галузях України постійно.
В США новий фінансовий (бюджетний) рік починається першого жовтня. Так сталось, що на це число залишились невикористаними 2,3 млрд. дол.. Це кошти, які Конгрес виділив Білому дому для фінансування допомоги Україні в війні з росіською недоімперією в 2022 році. Використання цих грошей залежало виключно від президента Байдена. А скільки всього за ці 2,3 млрд. могла отримати Україна, можете порахувати самі - скільки коштує конкретна одиниця зброї, знайти в мережі зовсім неважко.
Ще один момент, як Білий дім "старається" допомагати Україні це історія ленд-лізом. Закон про ленд-ліз для оборони демократії Україною від 2022 року був проголосований обома палатами Конгресу та підписаний Байденом 5 травня. Цим же законом встановлювався строк в 60 днів, за які Білий дім був зобов*язаний розробити, як кажуть, нормативні матеріали для запуску ленд-лізу. Він повинен був почати діяти знов таки з 01.10.2022р. Так от! Ніхто в Білому домі, починаючи з самого Байдена, і пальцем не ворухнув, щоб ленд-ліз для України почав діяти. Особисто в мене таке враження, що він ніколи не буде запущений в дію.
Наслухавшись і начитавшись, як Байден допомагає Україні, я зрозумів, що насправді він старається допомогу саботувати! Факти кричать! Для чого він це робить, мені не зрозуміло, але це, знов таки, факт.
І це при тому, що і Сенат і Палата представників обома партіями підтримують Україну. При всьому іншому зрозуміло, що при підтримці України 82% американців і всього 6% проти, інакше і бути не може.
Хто хоче заглибитись в тему, рекомендую відео:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXcgp1Vp4_qs%26fbclid%3DIwAR0IwWhjTmK7u-GkdEi7WSIRGHZXn0w6h00-h0QOmzmfN69vGnigGV-5ayw&h=AT1ygUNlBrKMHADTKbrPlEltbNt-fFKPJQKS0H5Tx8g0oJHR_hgjHaNx8sg8fHrtQc3wUkbTDQX5wQWL27cxVQ7KP6I7RG_XlgvRhsiXlgALeFvXfF5a8s9T3O4WMKF4s_Q&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2NmnFk81PRuM3c_Xi8CRvF24sJXzePAlhO7jcbuVceqSjnzuCzKalBpyCuZ38uJ_ZoOJ52MY8ZC5Lew_KuVfD-**************************************-PM7QeVWK3OTmSLDkCsWxzcn_cMQGDUVsMRl_4gcngUvJtTQ https://www.youtube.com/watch?v=Xcgp1Vp4_qs