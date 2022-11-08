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CША негласно закликають банки до співпраці з російськими компаніями, - Bloomberg

сша

Мінфін Сполучених Штатів і Держдепартамент негласно закликали великі американські банки, попри санкції, надавати послуги деякими російськими компаніям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Як пише видання, йдеться про банки Citigroup і JPMorgan.

Bloomberg пише, що йдеться про базові послуги, такі як розрахунки в доларах США, платіжні перекази і торгове фінансування для деяких російських компаній. У цей перелік, зокрема, входять "Газпром", ПАТ "Уралкалій" і "ФосАгро".

"Очікується, що банки будуть забезпечувати дотримання обмежень, відмовляючи в обслуговуванні банкам, фізичним та юридичним особам, що потрапили під санкції, і можуть бути покарані багатомільярдними штрафами за їх невиконання", – ідеться у публікації.

Видання також додає, що Мінфін США має роз’яснення для банківської галузі про те, що обмежувальні заходи не торкаються сфер гуманітарної допомоги та сільського господарства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія домагається зняття санкцій з держбанку для продовження "зернової угоди", - Reuters

Автор: 

банки (7749) росія (65459) санкції (11900) США (23119)


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Топ коментарі
+10
Валентина Саюн c856325a , Вопрос , в том Валя , что воюет не оружие ,а мотивированные люди , без людей , оружие не воюет , . А Запад должен низко поклониться, ЗСУ, за то что ,они берут это оружие и воюют вместо них . Запад вырастил монстра , а воюет только Украина . Пора бы уже включаться в войну или помощь увеличить в разы и давать все
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08.11.2022 07:32
+8
10 проти 1 , що "неназвані джерела" то якісь maga-чорти (колишня республіканська партія)
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08.11.2022 07:01
+6
Тому, що зараз надається перевага безоплатній допомозі Україні, тоді, як за лендліз згодом доведеться розраховуватись. Велика Британія лише у 2006 році повністю розрахувалася за ІІ СВ.
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08.11.2022 07:15
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10 проти 1 , що "неназвані джерела" то якісь maga-чорти (колишня республіканська партія)
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08.11.2022 07:01 Відповісти
Тому, що зараз надається перевага безоплатній допомозі Україні, тоді, як за лендліз згодом доведеться розраховуватись. Велика Британія лише у 2006 році повністю розрахувалася за ІІ СВ.
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08.11.2022 07:15 Відповісти
Щоб ляпати таку дурню про ленд-ліз, треба нічого про нього не знати.
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08.11.2022 07:17 Відповісти
"Британія[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7&veaction=edit&section=9 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7&action=edit&section=9 ред. код ]

Обсяг боргів Британії перед США склав $4,33 млрд, перед Канадою - $1,19 млрд. Останній платіж у розмірі $83,25 млн (на користь США) і $22,7 млн (Канада) було проведено https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 29 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-18 [18] " - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
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08.11.2022 09:35 Відповісти
То ви зрівняли ватість долара в 40-х і у 2006?
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08.11.2022 13:02 Відповісти
Я нічого не рівняв і не порівнював, просто навів цитату з Вікіпедії.
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08.11.2022 17:35 Відповісти
Ви вимагаєте від нього дуже багато

Факти ,це не про maga-чортів
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08.11.2022 07:45 Відповісти
Потому что ты тупой и не удосужился почитать про лендлиз
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08.11.2022 07:17 Відповісти
maga-чорт зайди на вікі і почитай , що таке ленд-ліз

Соромно за тебе , довбня
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08.11.2022 07:46 Відповісти
Вікі думає за тебе. А мені за тебе, невігласа злобного, не соромно. Хай буде соромно твоїм батькам.
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08.11.2022 07:52 Відповісти
У нас "святий" тільки віслюк.
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08.11.2022 07:18 Відповісти
Ленд ліз це зброя в борг,яку потім повернути потрібно, а до цього виготовити. Було чітко сказано,що це питання місяців. До речі,а чим ви воююте? Якщо вам ні США ні тим паче Німеччина не допомагають.... Надоїло,що усі винні і боржники
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08.11.2022 07:18 Відповісти
Ви на свої моральні цінності і якості влади подивіться. У вас якісна і мотивована на Перемогу Армія. Якщо ви таке мені пишите,то мені сумно,бо знаю вас досить давно. Усе що є в Україні повинно бути на першому місці. І уряд і зброя і промахи ,а уже потім звинувачувати інших.
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08.11.2022 08:21 Відповісти
Зброю по ленд-лізу не потрібно виготовляти - дається та, що є на складах і в тому асортименті, який потрібний. Саме безкоштовну зброю потрібно виготовляти. Це вигідно американським фірмам-виробникам, і тому Байден надає перевагу такій формі допомоги. Причому т.зв. безкоштовна допомога Україні надається у пакетах, де допомога Україні становить лише невелику частину. Більша частина пакета призначена на потреби демократів, такі як допомога незаможним, боротьбу з потеплінням клімату тощо.
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08.11.2022 08:10 Відповісти
Не правда. Пауза в логістіці іменно ленд ліз була по причині заказу на озброєння. США чітко сказали,що вони хотять передати для початку усе що є на складах в рамках військової допомоги,а потім і ленд ліз запрацює. Це наступний рік
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08.11.2022 08:16 Відповісти
Зброї в арсеналах США стільки,що Україна може воювати десятиліття-все ж таки воювати збирались з набагато сильнішим за РФ радянським союзом.
І що ж передали США із важкої зброї?Відповідь-нічого.Всю важку зброю передала Європа -німеччина,Італія,Голландія, Англія і т.п.
США в основному ********** .
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08.11.2022 09:30 Відповісти
Ваш комент можна просто апелювати- їхали ми пішки. Усе що є в Америці, то для неї. Не зневажайте ЗСУ, бо вони пишуть,воюють і дякують за зброю НАТО, а не вітчизняну,закатану в асфальт
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08.11.2022 11:19 Відповісти
Я вам скажу так-ні одна країна самотужки не змогла б боротись проти РФ.
Ще треба подякувати,що шойгу все розікрав,що війну вони почали так ,а не зразу почали все руйнувати-дали час оговтатись тим же ЗСУ.
А те що є в Америки,воно їм так потрібно,як якійсь новій Зеландії,особливо сухопутна зброя часів боротьби з Совєтами.
Ну а на рахунок що воюємо на натовське-то витрати України в місяць десь 7 мілліардів-2 дають США і Європа,5 витрачаємо своїх асфальтних.
То не все так однозначно.РФ витрачає приблизно 15.
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08.11.2022 17:16 Відповісти
Никто там не святой. Но большинство республиканцев хотят сократить военную помощь и принудить Украину к капитуляции.
Я не понимаю как можно оставаться патриотом Украины и при этом голосовать за республиканцев.
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08.11.2022 07:25 Відповісти
это брехня - ни к какой капитуляцуии республиканцы не принуждают - они просто делают все на оборот демократам - вот и все не считая конечно полностью пропитаных кацапской мочей трамповского крыла
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08.11.2022 07:45 Відповісти
Брехня! В Конгресі США за скорочення допомоги виступає майже рівна кількість крайніх правих республіканців та крайніх лівих демократів. Разом їх меншість, яка не впливає на голосування.
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08.11.2022 07:45 Відповісти
Вранье. Этого хочет меньшинство республиканцев, точнее МАГА-неньшинство. 65% республиканцев за беззаговорочную военную помощь Украине. И спринуждением к капитуляции вранье. Именно администрация Байдена пытается сейчас склонить Украину к мирным переговорам, а значит к капитуляции. Давайте вспомним, как вели себя США во время правления демократов и республиканцев: республиканцы воевали, а демократы договаривались. Я не понимаю как можно оставаться патриотом Украины и при этом голосовать за демократов.
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08.11.2022 07:47 Відповісти
Тоді скажіть ,як може бути капітуляція України з сильними позиціями, до яких підводять Україну? Може досить тут кацапського духу . Спочатку про ленд ліз маніпуляція, а тепер і відношення до України маніпулюєте. І на залишок. Ленд ліз включає і танки і літаки. Перші групи на навчання уже відправлені. Так,це займе певний час,але потім горіть москалям,ой горіть....
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08.11.2022 08:38 Відповісти
Это МАГА-меньшинство захватило инициативу в республиканской партии. Остальные подстраиваются и пытаются сгладить углы.
В среде республиканцев культивируется нездоровое отношение к войне в Украине. Все эти странные прокремлевские твиты Илона Маска, отражение настроений в республиканской партии.
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08.11.2022 09:17 Відповісти
вы правы - республиканцы всегда были за сильные шаги, военные решения и я всю жизнь был за республиканцев, но после прихода трампа видимо этой партии настал кирдык...
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08.11.2022 19:45 Відповісти
Ой, а ось maga-чорт

Хм , так не виконує, що Україна , попри блокування maga, отримала найбільший об'єм допомоги з часів WW2

Хоча , я ж забув maga-чортам не потрібні докази , вони вірять 6-ткам кремля таким як трам , або ця хвойда

https://www.youtube.com/watch?v=gxKoxPZ9vQM&feature=emb_title

Тобі її спіч перекласти , чи зрозумієш ?
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08.11.2022 07:44 Відповісти
Аналогія з тим. що відбувається з гігантськими сумами для України, які виділяє Конгрес США при двопартійній підтримці, з українськими реаліями:

Ми тут у себе вдома не раз зустрічались з ситуаціями, коли ВРУ через бюджет певною його статтею виділяє ту, чи іншу, суму для фінансування на рік, наприклад, видавництва книг на українській мові. Опікуватись використанням цих грошей має міністерство культури. Але воно цілий рік ні чорта не робило, щоб дати ці гроші конкретно на підтримку видавництв, які якраз друкують літературу українською мовою. От і виходить, що на кінець бюджетного року гроші залишились невикористаними. Як кажуть, вони "пропали". Звісно, їх не вкрали, вони нікуди не ділись, але книговидавництвам, які і так ледве кінці з кінцями зводять, від цього не стало легше. Цей випадок я описав як приклад, але насправді таке відбувається на моїй пам*яті в різних галузях України постійно.

В США новий фінансовий (бюджетний) рік починається першого жовтня. Так сталось, що на це число залишились невикористаними 2,3 млрд. дол.. Це кошти, які Конгрес виділив Білому дому для фінансування допомоги Україні в війні з росіською недоімперією в 2022 році. Використання цих грошей залежало виключно від президента Байдена. А скільки всього за ці 2,3 млрд. могла отримати Україна, можете порахувати самі - скільки коштує конкретна одиниця зброї, знайти в мережі зовсім неважко.

Ще один момент, як Білий дім "старається" допомагати Україні це історія ленд-лізом. Закон про ленд-ліз для оборони демократії Україною від 2022 року був проголосований обома палатами Конгресу та підписаний Байденом 5 травня. Цим же законом встановлювався строк в 60 днів, за які Білий дім був зобов*язаний розробити, як кажуть, нормативні матеріали для запуску ленд-лізу. Він повинен був почати діяти знов таки з 01.10.2022р. Так от! Ніхто в Білому домі, починаючи з самого Байдена, і пальцем не ворухнув, щоб ленд-ліз для України почав діяти. Особисто в мене таке враження, що він ніколи не буде запущений в дію.

Наслухавшись і начитавшись, як Байден допомагає Україні, я зрозумів, що насправді він старається допомогу саботувати! Факти кричать! Для чого він це робить, мені не зрозуміло, але це, знов таки, факт.

І це при тому, що і Сенат і Палата представників обома партіями підтримують Україну. При всьому іншому зрозуміло, що при підтримці України 82% американців і всього 6% проти, інакше і бути не може.

Хто хоче заглибитись в тему, рекомендую відео:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXcgp1Vp4_qs%26fbclid%3DIwAR0IwWhjTmK7u-GkdEi7WSIRGHZXn0w6h00-h0QOmzmfN69vGnigGV-5ayw&h=AT1ygUNlBrKMHADTKbrPlEltbNt-fFKPJQKS0H5Tx8g0oJHR_hgjHaNx8sg8fHrtQc3wUkbTDQX5wQWL27cxVQ7KP6I7RG_XlgvRhsiXlgALeFvXfF5a8s9T3O4WMKF4s_Q&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2NmnFk81PRuM3c_Xi8CRvF24sJXzePAlhO7jcbuVceqSjnzuCzKalBpyCuZ38uJ_ZoOJ52MY8ZC5Lew_KuVfD-**************************************-PM7QeVWK3OTmSLDkCsWxzcn_cMQGDUVsMRl_4gcngUvJtTQ https://www.youtube.com/watch?v=Xcgp1Vp4_qs
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08.11.2022 07:16 Відповісти
Цю "новину" десь в болотах московитських для "Блумберга" накропали на замовлення трампа.
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08.11.2022 07:24 Відповісти
а если не будет - ты что пойдешь повесишься?
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08.11.2022 07:46 Відповісти
Потому, что по Американским законам , Байдена, убийство Украинцев это не уголовное преступление . А так , админиситративка. . До весны ,если не помогут выгнать всех Орков с Украины , торкнет всех и похлеще ЯО
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08.11.2022 07:25 Відповісти
кончай бредить бот кацапский
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08.11.2022 07:47 Відповісти
ты еще один тролль - кончай бредить бот кацапский если бы не демократы и Байден то Украины уже бы не было в том виде как сейчас
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08.11.2022 07:48 Відповісти
Валентина Саюн c856325a , Вопрос , в том Валя , что воюет не оружие ,а мотивированные люди , без людей , оружие не воюет , . А Запад должен низко поклониться, ЗСУ, за то что ,они берут это оружие и воюют вместо них . Запад вырастил монстра , а воюет только Украина . Пора бы уже включаться в войну или помощь увеличить в разы и давать все
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08.11.2022 07:32 Відповісти
ты сначала власть нормальную выбери которая не ворует на войне - а потом что-то требуй от запада
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08.11.2022 07:52 Відповісти
запад должен все давать а зеленые падлы будут выделять миллиарды не на армию а на воровской асфальт и дороги ? идитевынахуй боты кацапские
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08.11.2022 07:50 Відповісти
в современной войне как раз таки превелирует современное вооружение над мотивацией, сейчас не средневековье когда ты на мотивации и злости садился на лошад,брал мечь в руки и скакал рубить бошки врагам,и тогда да, мотивация действительно была главной. Сейчас любой тупой иван который сидит за пусковой установкой ракеты, у которого никакой мотивации нет и в помине, и который приехал суто за бабками, которого научили нажымать одну кнопку, может это сделать, и ракета прилетит и убьет десятки супермотивированых бойцов. Дудаев тоже был супермотивированым и символом победы ы борьбы в Чечне, но засекли его из за того что он выходил через спутник на связь,запустили ракеты и все,нет больше мотивированного человека
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08.11.2022 08:38 Відповісти
Пехоту не кто не отменял ,именно пехота сидит под обстрелами в окопах ,именно пехота заходит в села и города на зачистку . Она мерзнет зимой и ей жарко летом ,осенью и весной под дождями она месит чернозем. Америка ,в " буря в пустыне", также применяла пехоту , у которой , https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZUj5TMF3Kh6Vafw6b676_Qxgj89Q:1667890624853&q=%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjot9_hgJ77AhVPKewKHWQjBjYQBSgAegQIBhAB кстати самые большие потери. Так что мотивация очень большой плюс в войне.
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08.11.2022 08:57 Відповісти
это понятно,но говорить что сейчас в современной войне мотивация намного больше решает чем своременное оружие такое себе занятие
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08.11.2022 09:01 Відповісти
Хорошо окопанную пехоту с защитными сооружениями , бетонными ,очень тяжело и дорого ,без тактического ядерного оружия выкурить. Это показал Азов в Мариуполе.
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09.11.2022 00:12 Відповісти
Дивись, Дядюшка Сем, москаль це сприйме за слабкісь. Китай та Іран також.
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08.11.2022 08:09 Відповісти
І тут журналісти роздувають зраду, є офіційна позиція США - а там санкції, і немає в них "Єдиного телемарафону", щоб виправдати дії влади при порушенні санкцій, там добре дії кронтролює інша партія, яка в опозиції і це нормально. Не виключено, що журналісти діють на користь опозиції, щоб примусити швидше знищувати недоімперію.
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08.11.2022 08:16 Відповісти
що за срач в інформаційному полі, точнісіньний як на виборах преЗедента України в 2019 році.
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08.11.2022 08:24 Відповісти
Это вы меня , соизволили назвать (кацапским ботом ) , а вы , чай сами не бот Байдена . Я вам приведу пару фактов . Во первых экология к ****** мать , во вторых отсутствие наличия посевной , как в Украине , так и у ***** , приведет к глобальному голоду . Попробуй опровергнуть . И да , еще раз . Так как Запада растит этого монстра с 2008 го , то и душить его надо всем вместе
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08.11.2022 08:33 Відповісти
Вы так ничего и не поняли , Большая Война , все равно бы была , при любой власти . Согласен, при Зеленском это вылилось в катастрофу 24 февраля . Но война все равно бы была , даже при наличии Грома и Нептуна .
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08.11.2022 08:36 Відповісти
 
 