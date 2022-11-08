CША негласно закликають банки до співпраці з російськими компаніями, - Bloomberg

Мінфін Сполучених Штатів і Держдепартамент негласно закликали великі американські банки, попри санкції, надавати послуги деякими російськими компаніям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Як пише видання, йдеться про банки Citigroup і JPMorgan.

Bloomberg пише, що йдеться про базові послуги, такі як розрахунки в доларах США, платіжні перекази і торгове фінансування для деяких російських компаній. У цей перелік, зокрема, входять "Газпром", ПАТ "Уралкалій" і "ФосАгро".

"Очікується, що банки будуть забезпечувати дотримання обмежень, відмовляючи в обслуговуванні банкам, фізичним та юридичним особам, що потрапили під санкції, і можуть бути покарані багатомільярдними штрафами за їх невиконання", – ідеться у публікації.

Видання також додає, що Мінфін США має роз’яснення для банківської галузі про те, що обмежувальні заходи не торкаються сфер гуманітарної допомоги та сільського господарства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія домагається зняття санкцій з держбанку для продовження "зернової угоди", - Reuters