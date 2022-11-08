Роботу Харківського метрополітену тимчасово зупинено

У вівторок, 8 листопада, у Харкові тимчасово припинився рух лініями метрополітену.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківський метрополітен.

"Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену.



Приносимо вибачення за тимчасові незручності!" - йдеться в повідомленні.

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