Роботу Харківського метрополітену тимчасово зупинено
У вівторок, 8 листопада, у Харкові тимчасово припинився рух лініями метрополітену.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківський метрополітен.
"Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності!" - йдеться в повідомленні.
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Лаур
показати весь коментар08.11.2022 10:09 Відповісти Мені подобається 1
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