У Києві та області не застосовуватимуть аварійних відключень електроенергії

8 листопада аварійних відключень електроенергії в Києві та області не передбачається. Протягом доби застосовуватимуть планові графіки вимкнень.

Про це повідомляють у ДТЕК "Київські електромережі", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 8 листопада, відключення світла відбуватимуться за графіком. Екстрених відключень не передбачається", - йдеться в повідомленні.

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