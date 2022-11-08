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У Києві та області не застосовуватимуть аварійних відключень електроенергії

київ

8 листопада аварійних відключень електроенергії в Києві та області не передбачається. Протягом доби застосовуватимуть планові графіки вимкнень.

Про це повідомляють у ДТЕК "Київські електромережі", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 8 листопада, відключення світла відбуватимуться за графіком. Екстрених відключень не передбачається", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Київ (19542) Київська область (4049) електроенергія (6224) ДТЕК (1982) Електрика (2042)


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а що сталось???? вчора заявляли що все пропала, катастрофа, виключаємо все і всюди. Сьогодні все стало в норму.
Вірогідна причина - Ахметов злякався що ДТЕК відіжмуть в користь державі як вчора деякі підприємства
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08.11.2022 10:49 Відповісти
Виключали і сьогодні,вранці навіть світлофори не працювали на Оболоні і вчора вечером с 18.00 до 21.30,коли інші райони Голосіїїв,Соломянка ,Дарниця взагалі вже тижня два ні на годину не відключали
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08.11.2022 11:00 Відповісти
Насчёт Голосеево ты не прав,отключают по полной и по графику и без графика каждый день,у меня в доме света вообще не было с четверга утра по субботу до 15.00,только весили так сразу и отключили по графику.
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08.11.2022 12:04 Відповісти
Ну если правда - хорошая новость)
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08.11.2022 11:26 Відповісти
 
 