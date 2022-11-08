У Києві та області не застосовуватимуть аварійних відключень електроенергії
8 листопада аварійних відключень електроенергії в Києві та області не передбачається. Протягом доби застосовуватимуть планові графіки вимкнень.
Про це повідомляють у ДТЕК "Київські електромережі", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 8 листопада, відключення світла відбуватимуться за графіком. Екстрених відключень не передбачається", - йдеться в повідомленні.
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Вірогідна причина - Ахметов злякався що ДТЕК відіжмуть в користь державі як вчора деякі підприємства