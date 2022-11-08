Британія і США підготували велику газову угоду, - The Telegraph

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак готується оголосити про укладення великої газової угоди зі Сполучними Штатами.

Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Переговори про "партнерство в галузі енергетичної безпеки" перебувають на завершальній стадії, і США планують продати Британії мільярди кубометрів скрапленого природного газу протягом наступного року.

Деталі угоди можуть бути розкриті після того, як британський прем'єр використає візит на кліматичну конференцію в Єгипті, щоб закликати світових лідерів "виконати" свої обіцянки щодо боротьби зі зміною клімату.

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Готовність Британії імпортувати більше викопного палива, одночасно закликаючи до дій по боротьбі зі зміною клімату, ймовірно, буде розкритикована лейбористами, але в даний час розглядається як необхідна умова для забезпечення енергетичної безпеки країни.

Угода, ймовірно, буде вітатися високопоставленими консерваторами, які висловили занепокоєння тим, що прагнення до нульових викидів було поставлено в пріоритет над зростаючими рахунками за енергію для домогосподарств і платників податків.

Британія веде активні переговори з країнами світу щодо вирішення енергетичної кризи, спричиненої російським вторгненням в Україну.

Угоду почали готувати ще за прем'єрства Ліз Трасс, яка особисто обговорювала деталі з президентом США Джо Байденом.

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На Даунінг-стріт сподівалися оголосити про підписання угоди 21 жовтня, але цей план було скасовано через рішення Трасс подати у відставку.

Угода продовжує розроблятися британськими офіційними особами у Вашингтоні під керівництвом Сунака, і її оголошення очікується протягом наступного тижня-двох, хоча дата ще не визначена.

Раніше повідомлялося, що десятки суден зі скрапленим природним газом кружляють біля берегів Іспанії, не маючи можливості отримати місця для розвантаження.