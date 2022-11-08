Німеччина надає 7,6 млн євро на пошук зниклих безвісти в Україні
Німеччина надає 7,6 мільйона євро проєкту, який допомагає знайти зниклих безвісти внаслідок військового вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомило посольство Німеччини в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Німеччина надає 7,6 млн проєкту Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) з метою допомогти Україні знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії в Україну. Також заплановано підготовку українських судових експертів та слідчих", - йдеться у повідомленні посольства.
🇩🇪 підтримка в розслідуванні воєнних злочинів: 🇩🇪 надає €7,6 млн проєкту @TheICMP з метою допомогти 🇺🇦 знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії в Україну. Також запланована підготовка 🇺🇦 судових експертів та слідчих. #StandWithUkraine @AA_stabilisiert @GermanyinNL pic.twitter.com/42doxZmlXz— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) November 8, 2022
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а для комісії це гроші на збагачення