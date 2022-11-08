Німеччина надає 7,6 млн євро на пошук зниклих безвісти в Україні

Німеччина надає 7,6 мільйона євро проєкту, який допомагає знайти зниклих безвісти внаслідок військового вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомило посольство Німеччини в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Німеччина надає 7,6 млн проєкту Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) з метою допомогти Україні знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії в Україну. Також заплановано підготовку українських судових експертів та слідчих", - йдеться у повідомленні посольства.

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