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Німеччина надає 7,6 млн євро на пошук зниклих безвісти в Україні

безвісти,зниклий

Німеччина надає 7,6 мільйона євро проєкту, який допомагає знайти зниклих безвісти внаслідок військового вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомило посольство Німеччини в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Німеччина надає 7,6 млн проєкту Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) з метою допомогти Україні знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії в Україну. Також заплановано підготовку українських судових експертів та слідчих", - йдеться у повідомленні посольства.

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🇩🇪 підтримка в розслідуванні воєнних злочинів: 🇩🇪 надає €7,6 млн проєкту @TheICMP з метою допомогти 🇺🇦 знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії в Україну. Також запланована підготовка 🇺🇦 судових експертів та слідчих. #StandWithUkraine @AA_stabilisiert @GermanyinNL pic.twitter.com/42doxZmlXz

— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) November 8, 2022

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Німеччина (7398) допомога (8382) зниклий безвісти (207)


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пардон- а замість цих грошей не можна одну добрячу бомбу для мацкви.. щоб всю накрило
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08.11.2022 13:21 Відповісти
І розпиляти її не можна
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08.11.2022 13:38 Відповісти
для них це гроші на комісію
а для комісії це гроші на збагачення
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08.11.2022 17:01 Відповісти
 
 