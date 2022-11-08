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Новини
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Полк Калиновського отримав позашляховик за сприяння Favbet Foundation

фавбет

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation полк імені Кастуся Калиновського Збройних сил України отримав у своє розпорядження позашляховик для виконання бойових завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль доставлено на передові позиції полку, який протистоїть російським окупантам Сходу України.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.

Автор: 

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Обскачуть фавбетівці 1xBet, ох, обскачуть!
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08.11.2022 17:26 Відповісти
Полк? Максимум рота по проекту СБУ...Сдохни,********..
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08.11.2022 17:44 Відповісти
Да Перамогi хлопцы! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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08.11.2022 19:34 Відповісти
 
 