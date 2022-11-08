Полк Калиновського отримав позашляховик за сприяння Favbet Foundation
За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation полк імені Кастуся Калиновського Збройних сил України отримав у своє розпорядження позашляховик для виконання бойових завдань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Автомобіль доставлено на передові позиції полку, який протистоїть російським окупантам Сходу України.
Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.
На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.
За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.
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vigo
показати весь коментар08.11.2022 17:26 Відповісти Мені подобається 1
Николай Водяной
показати весь коментар08.11.2022 17:44 Відповісти Мені подобається 0
All Sundry
показати весь коментар08.11.2022 19:34 Відповісти Мені подобається 0
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