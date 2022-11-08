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Новини Війна
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Зарплати військовим підвищувати наступного року не планується, - Веніславський

зброя,зсу

Державним бюджетом на 2023 рік збережено всі наявні виплати і надбавки для військовослужбовців, однак про підвищення заробітних плат не йдеться.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Говорити зараз про збільшення заробітних плат, на превеликий жаль, навряд чи можемо, тому що треба враховувати ту кількість військовослужбовців, яка на сьогоднішній день виконує свої завдання із захисту територіальної цілісності, а це вже значно більше, ніж було на початку війни... Але, думаю, що той обсяг фінансування, який зараз є для військовослужбовців, має бути збережений. Мається на увазі і виплати бойових, і додаткових 30 тисяч грн на період воєнного стану", - сказав нардеп.

Веніславський вважає, що нинішній рівень грошового забезпечення військовослужбовців є найбільш оптимальним з точки зору можливостей держави і потреби у соціальному та матеріальному захисті воїнів.

Також читайте: Грошове забезпечення за жовтень вже у військових частинах, - Міноборони

Автор: 

військовослужбовці (4778) Веніславський Федір (289) зарплата (2252)


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Топ коментарі
+19
Добре що собі уроди попідвищували
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08.11.2022 16:23
+13
Правильно,треба Зешоблі підвищувати.
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08.11.2022 16:23
+13
"якщо підвищувати зарплати війсковим, у нас не буде грошей щоб будувати дороги"
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08.11.2022 16:37
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Добре що собі уроди попідвищували
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08.11.2022 16:23 Відповісти
Главное что никто против не был. Ни левые, ни правые, ни серединка.
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08.11.2022 16:31 Відповісти
Правильно,треба Зешоблі підвищувати.
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08.11.2022 16:23 Відповісти
прокурорів і депутатів не забудь
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08.11.2022 16:24 Відповісти
Вони вже не забули..Загальномісячний дохід нардепа біля 200 тон 200. Карл Нормально?
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08.11.2022 16:30 Відповісти
Це тому що веніславський наступного року планує в воєнкомат. Вся зарплата йому.
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08.11.2022 16:25 Відповісти
грошей з лману й на зарплапні й на соціалку вистачить..цікаво, скільки зелені туди вже заасфальтували й загуманітаріли..
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08.11.2022 16:26 Відповісти
оману*
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08.11.2022 16:27 Відповісти
Головне , що себе не забудем. Зарплата депутатам в рази збільшили
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08.11.2022 16:29 Відповісти
оце ще яким боком до забезпечення військових?
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08.11.2022 16:34 Відповісти
Есть нюансы, местами очень неудобные. Для ЗСУ (местных тыловиков и териков) в том числе. Знаю подробности.
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08.11.2022 16:34 Відповісти
на телемарафон, "Мрію" і асфальт є, на зарплату військовим не має
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08.11.2022 16:35 Відповісти
И шашлыки.
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08.11.2022 16:40 Відповісти
зрівняли пля..мрію з асфальтом..
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08.11.2022 16:41 Відповісти
"якщо підвищувати зарплати війсковим, у нас не буде грошей щоб будувати дороги"
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08.11.2022 16:37 Відповісти
Зарплати військовим підвищувати наступного року не планується, - Веніславський Джерело:
А депутатам, міністрам, прокурорам, суддям планується підвищувати на відміну від військових?, а я й забув - їм зарплата взагалі не потрібна тому що вони на одну зарплату не живуть, - проголосовув лобістский закон, -отримав, - потім прихватизував держ майно на рідню - ось тобі і як кажуть нескінченний свічний заводик , а потім щей перепродати можна, а військовим і так достатьньо.
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08.11.2022 16:40 Відповісти
Їх краще закатати в асфальт....
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08.11.2022 16:46 Відповісти
зелені довбані шарамиги
головне не забувати підвищувати реальним дармоїдам із оп ог і різної чиновницької шелупєні
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08.11.2022 16:53 Відповісти
А про майже 80млрд на передвиборчу кампанію найвеличнішого забули? 2млрд на "єдиний анал" плюс 75млрд на дороги. Звідки ж гроші? А ще лярдів 2 на утримання ОПи, по 220тис на депутану щомісяця (в середньому). Мінус мільйони з бюджету МО на утримання Бєніних, Живагиних підприємств...
Так дивишся - дійсно немає коштів на підвищення зарплат!
Курви зелені, як же ви остогидли зі своєю брехнею!
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08.11.2022 16:53 Відповісти
Це не зміниться навіть після "перемоги". А знаєте чому? Бо люди такі. У нас люди покладуть життя за вільну Україну в той же час жоден ніколи не зможе, боїться написати заяву на вилупка, котрий обкрадав його в цій же Україні все його життя. Це *** якийсь парадокс. Героїчно померти так само як героїчно жити у лайні. Дві країності ідуть пліч о пліч.
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08.11.2022 16:53 Відповісти
А давайте начнем с з/п государственных топ-чиновников. Все эти наб.советы банков, Нафтогазы, Укроборонпромы, судьи, прокуроры и пр. и пр. А потом про зарплату военнослужащих поговорим ...
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08.11.2022 16:56 Відповісти
Як і попередні три роки правляння нарідного презЕдента і нарідних слуг.
Тобто, "велике крадівництво"- понад усе!
Зездець.
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08.11.2022 17:07 Відповісти
Ну, себя то депутаты не обидели в этом вопросе.
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08.11.2022 17:21 Відповісти
От дебіли. У військовослужбовців нема "зарплат".
Там посадовий оклад, виплати за звання. таємність. убд, вислуга років.
От повні недоліки. Іперед ***** до холоду та багнюки.
Суки як вас зелений ненавядять дюди.
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08.11.2022 17:25 Відповісти
депутатам і службовцям , в умовах війни, виплачують на оздоровлення,б....ть.
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08.11.2022 18:26 Відповісти
Зачем эта информация?Интересно вениславский про свою зарплату тоже так считает.
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08.11.2022 17:25 Відповісти
Тому що, якщо підвищувати забезпечення ЗСУ, то не вистачить на ЗЄмарафон та ЗЄбудівництво.
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08.11.2022 18:30 Відповісти
ЗЄ та СН не вішати треба після війни, а розчавити катком.
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08.11.2022 18:31 Відповісти
А як на твоїй фермі коментують збільшеня ще на 100 мільйонів оплати депутангів?
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08.11.2022 20:00 Відповісти
Дивись голосуваня! Нема ЄС та частини Голосу. Їхні правки відкидають.
Незалежний,який повторює за російським та подляковськими(вони однакові) їх тези?! Малоймовірно.
Недарма слуги + ЗАЖОП не показують бюджет.
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09.11.2022 07:34 Відповісти
Йдемо в європу а розривів по зарплатам там таких немає від 6.5 до 300000 в суддів наглядових рад керівників держпідприємств Шмигаль може щось зробить КМ.
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08.11.2022 19:00 Відповісти
це погано
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08.11.2022 19:12 Відповісти
Своя зе-кишеня ближче до тільця.
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08.11.2022 20:46 Відповісти
Кому это интересно, что им мало 100к грн, и больше. Есть знакомый, наглая типичная мусарила, сейчас служит не на передовой, а где то на тыловых позициях. Вообще в жизни ничего не делал, всю жизнь лишь бы державу ******** на деньги. И такие будут жаловатьсжаловаться что 3к баксов это мало, что на машину нужно собирать больше одного месяца, в то время кау у пенсионеров со стажем издевательская пенсия в 2500 грн. А на 100к в месяц можно обожраться, аж лопнуть от жратвы. Электрики которые в тылу ремонтируют сеть, или врачи, про такую зарплату только мечтают. Моя бабка учительница умерла бы раньше с такой пенсией, если бы не родственники. Тут распределение слишком не сбалансированное. Даже в рпг играх не интересно, когда баланс испорчен, а тут жизнь. Так ***** стараться что то для этой страны делать, если это оценят в копейки. Легче убежать за границу, и снова почувствовать что такое горячая ванная или десяток яиц.
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09.11.2022 06:33 Відповісти
 
 