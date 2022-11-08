Зарплати військовим підвищувати наступного року не планується, - Веніславський
Державним бюджетом на 2023 рік збережено всі наявні виплати і надбавки для військовослужбовців, однак про підвищення заробітних плат не йдеться.
Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.
"Говорити зараз про збільшення заробітних плат, на превеликий жаль, навряд чи можемо, тому що треба враховувати ту кількість військовослужбовців, яка на сьогоднішній день виконує свої завдання із захисту територіальної цілісності, а це вже значно більше, ніж було на початку війни... Але, думаю, що той обсяг фінансування, який зараз є для військовослужбовців, має бути збережений. Мається на увазі і виплати бойових, і додаткових 30 тисяч грн на період воєнного стану", - сказав нардеп.
Веніславський вважає, що нинішній рівень грошового забезпечення військовослужбовців є найбільш оптимальним з точки зору можливостей держави і потреби у соціальному та матеріальному захисті воїнів.
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А депутатам, міністрам, прокурорам, суддям планується підвищувати на відміну від військових?, а я й забув - їм зарплата взагалі не потрібна тому що вони на одну зарплату не живуть, - проголосовув лобістский закон, -отримав, - потім прихватизував держ майно на рідню - ось тобі і як кажуть нескінченний свічний заводик , а потім щей перепродати можна, а військовим і так достатьньо.
головне не забувати підвищувати реальним дармоїдам із оп ог і різної чиновницької шелупєні
Так дивишся - дійсно немає коштів на підвищення зарплат!
Курви зелені, як же ви остогидли зі своєю брехнею!
Тобто, "велике крадівництво"- понад усе!
Зездець.
Там посадовий оклад, виплати за звання. таємність. убд, вислуга років.
От повні недоліки. Іперед ***** до холоду та багнюки.
Суки як вас зелений ненавядять дюди.
Незалежний,який повторює за російським та подляковськими(вони однакові) їх тези?! Малоймовірно.
Недарма слуги + ЗАЖОП не показують бюджет.