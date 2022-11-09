Росія щодня здійснює понад 10 кібератак, - СБУ

За відсутності відповідного захисту, кібератаки набагато ефективніші та дешевші за ракетні обстріли.

Про це в інтерв'ю Liga.Tech заявив керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, передає Цензор.НЕТ.

"Інколи ми маємо інформацію, куди битиме ворог найближчими днями чи тижнями, і наша задача – не допустити цього. Або ми пускаємо ворога хибним слідом, розуміючи, що не буде негативних наслідків. Про більшість кібератак суспільство не знає, а Росія сьогодні робить в середньому понад 10 кібератак на добу.

Якщо не відбивати їх, наслідки були б украй серйозними. За відсутності відповідного захисту, кібератаки набагато ефективніші та дешевші за ракетні обстріли. Ракети ж у більшості випадків збиваються або прилітають кудись не туди", - пояснив він.

За словами Вітюка, одночасна атака на всі обленерго може вимкнути світло по всій країні, щоб енергетики не змогли перекидати потужності між регіонами.

"Ворог прагне, щоб ми опинилися без світла, води, опалення, звʼязку, інтернету, засобів оплати. Але це вже абсолютно неможливо за такого рівня нашої підготовки та реагування. У найгіршому випадку завдяки кібератаці вони можуть, наприклад, вимкнути електроенергію на 5-10 хвилин або якісь сервіси не працюватимуть протягом нетривалого часу. Ми працюємо, щоб навіть цього не трапилось", - додав він.

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