Третій громадянин Великої Британії загинув в Україні на війні проти РФ

7 листопада Загинув громадянин Британії Саймон Лінгард, який приїхав в Україну, щоб допомогти у війні з Росією.

Про це іформу Цензор.НЕТ із посиланям на Європейську правду.

Саймон Лінгард загинув 7 листопада, повідомила його родина.

Вважається, що це вже третій громадянин Великої Британії, який загинув в Україні у війні проти Росії.

24-річний Джордан Гатлі загинув у червні після того, як звільнився з британської армії в березні. Скотт Сіблі, 36 років, загинув наприкінці квітня, він також був колишнім військовослужбовцем Збройних сил.

Ще п'ять британців були звільнені з російського полону в Україні після успішного обміну полоненими у вересні.

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