Третій громадянин Великої Британії загинув в Україні на війні проти РФ
7 листопада Загинув громадянин Британії Саймон Лінгард, який приїхав в Україну, щоб допомогти у війні з Росією.
Про це іформу Цензор.НЕТ із посиланям на Європейську правду.
Саймон Лінгард загинув 7 листопада, повідомила його родина.
Вважається, що це вже третій громадянин Великої Британії, який загинув в Україні у війні проти Росії.
24-річний Джордан Гатлі загинув у червні після того, як звільнився з британської армії в березні. Скотт Сіблі, 36 років, загинув наприкінці квітня, він також був колишнім військовослужбовцем Збройних сил.
Ще п'ять британців були звільнені з російського полону в Україні після успішного обміну полоненими у вересні.
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где пруфы билли...
они мочат каждый день по складу байрактаров и дивизии нацбатов..))
рофлотроллье((ни одного пруфа нет -при отрицательном наступлении параши у нас потери типа в 8 раз больше--они так себя отишают(