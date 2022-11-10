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Новини Війна
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Третій громадянин Великої Британії загинув в Україні на війні проти РФ

лінгард

7 листопада Загинув громадянин Британії Саймон Лінгард, який приїхав в Україну, щоб допомогти у війні з Росією.

Про це іформу Цензор.НЕТ із посиланям на Європейську правду.

Саймон Лінгард загинув 7 листопада, повідомила його родина.

Вважається, що це вже третій громадянин Великої Британії, який загинув в Україні у війні проти Росії.

24-річний Джордан Гатлі загинув у червні після того, як звільнився з британської армії в березні. Скотт Сіблі, 36 років, загинув наприкінці квітня, він також був колишнім військовослужбовцем Збройних сил.

Ще п'ять британців були звільнені з російського полону в Україні після успішного обміну полоненими у вересні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Останньою краплею стало те, що росіяни вбивають дітей". Історія британського снайпера Привида, який воює на боці України.. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5620) втрати (4417)


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І ще одного британського волонтера орки закатували в полоні.
Вічна пам'ять Воїнам!
Українці пам'ятатимуть Вас!
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10.11.2022 01:55 Відповісти
Вічна пам'ять героям які віддали найцінніше зарад миру в Україні
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10.11.2022 02:17 Відповісти
Украіна сумує 😪😪😪
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10.11.2022 09:02 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Великій Британії!!!
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10.11.2022 10:19 Відповісти
опять 3рада у нас нет потерь- гугланиет..человек триста..так что фейк..давно завонялась книга памяти загиблих..
где пруфы билли...
они мочат каждый день по складу байрактаров и дивизии нацбатов..))
рофлотроллье((ни одного пруфа нет -при отрицательном наступлении параши у нас потери типа в 8 раз больше--они так себя отишают(
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10.11.2022 11:01 Відповісти
 
 