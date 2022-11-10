Підрозділи ЗСУ отримали комплекти зимової амуніції за сприяння Favbet Foundation
За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation підрозділи ЗСУ, в яких несуть службу працівники Favbet, отримали комплекти зимової амуніції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
До комплектів входять речовий рюкзак, комплект зимової форми, утеплене взуття, тактичні рукавиці, балаклави, термобілизна та зимові спальники.
Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.
За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хай в серіалах вставки роблять