УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12548 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 402 4

Підрозділи ЗСУ отримали комплекти зимової амуніції за сприяння Favbet Foundation

фавбет

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation підрозділи ЗСУ, в яких несуть службу працівники Favbet, отримали комплекти зимової амуніції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

До комплектів входять речовий рюкзак, комплект зимової форми, утеплене взуття, тактичні рукавиці, балаклави, термобілизна та зимові спальники.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Автор: 

букмекери (94)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сором нелюдський
показати весь коментар
10.11.2022 17:45 Відповісти
Щось занадто багато реклами від них на цензорі. Щодня щось купують і передають? Молодці. Але для чого про це тут писати.
Хай в серіалах вставки роблять
показати весь коментар
10.11.2022 18:17 Відповісти
Фавбет, тобі капець за дискредитацію всевиконуючої і всіхзадовольняючої влади.
показати весь коментар
10.11.2022 18:25 Відповісти
 
 