Підрозділи ЗСУ отримали комплекти зимової амуніції за сприяння Favbet Foundation

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation підрозділи ЗСУ, в яких несуть службу працівники Favbet, отримали комплекти зимової амуніції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

До комплектів входять речовий рюкзак, комплект зимової форми, утеплене взуття, тактичні рукавиці, балаклави, термобілизна та зимові спальники.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.