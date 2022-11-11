11 листопада у Київській області працюють сапери, можливі звуки вибухів

Сьогодні у Вишгородському районі Київської області триватимуть навчання саперів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську ОВА.

"У Вишгородському районі сьогодні, 11 листопада, працюють сапери. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

А адміністрації області закликали місцевих мешканців зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно спускатися до укриттів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві та області сьогодні екстрені відключення світла