УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7088 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 561 13

У Херсоні складна гуманітарна ситуація, - Хлань

херсон,херсонщина,електроенергія

У визволеному від окупантів Херсоні складна гуманітарна ситуація.

Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація з хлібом складна, з паливом складна, електроенергії немає, скоро вже як тиждень… Для роботи хлібозаводу, який працював у Херсоні, потрібна електрика… Ситуація справді складна гуманітарна. Окупант штучно створив цю ситуацію", - зазначив він.

За словами депутата, зв'язку в місті немає, "де-не-де з'являється мобільний інтернет", але він настільки слабкий, що приходять тільки повідомлення і то не часто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі Херсону вийшли на вулиці міста з прапорами України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Херсон (3570) Хлань Сергій (119)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Ничего. Все наладим. Главное русню выгнали!
показати весь коментар
11.11.2022 14:00 Відповісти
+9
Договір з підорашкою не вартий використаного туалетного паперу.
показати весь коментар
11.11.2022 14:02 Відповісти
+5
ну да и беларуской области оружие убрать и флот и 7 лет в нато не берут бредово выглядит что для кацапни что для нас,вброс тупой причем)
показати весь коментар
11.11.2022 14:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ось таке знайшов. Путіну через посередника запропонували мир з Україною: ЗМІ назвали 8 пунктів договору
https://glavred.net/ukraine/putinu-cherez-posrednika-predlozhili-mir-s-ukrainoy-smi-nazvali-8-punktov-dogovora-10424747.html
показати весь коментар
11.11.2022 13:59 Відповісти
Договір з підорашкою не вартий використаного туалетного паперу.
показати весь коментар
11.11.2022 14:02 Відповісти
ну да и беларуской области оружие убрать и флот и 7 лет в нато не берут бредово выглядит что для кацапни что для нас,вброс тупой причем)
показати весь коментар
11.11.2022 14:03 Відповісти
Это так завуалированно предлагают Украине перемирие. ВСУ полностью владеют инициативой, у кацапов военная катастрофа.
показати весь коментар
11.11.2022 14:08 Відповісти
це щоб зберегти війська від повного екстермінейта, на 7 років затаїтись і кувати зброю, а потім знову напасти на Україну, яка знову "безблокова" і не в нато? Пішли вони нах з такими умовами!
показати весь коментар
11.11.2022 16:27 Відповісти
Ничего. Все наладим. Главное русню выгнали!
показати весь коментар
11.11.2022 14:00 Відповісти
Херсон таки вільний
показати весь коментар
11.11.2022 14:02 Відповісти
Походу Буданов Ванга)
показати весь коментар
11.11.2022 14:07 Відповісти
не все одразу!!!
по-тихеньку все буде...трохи терпіння...трохи часу потрібно щоби щось наладити...
показати весь коментар
11.11.2022 14:07 Відповісти
Mógłbym przyjąć na zimę matkę z dwójki dzieci z Chersonia. Pokój z kuchnią. Mam też pusty dom, ale powinien być remontowany, choć można w nim żyć lepiej niż w Chersoniu
показати весь коментар
11.11.2022 14:16 Відповісти
Dziękuję polskim bracie.
показати весь коментар
11.11.2022 14:21 Відповісти
А власть в Херсоне украинская есть? Если есть, то телефоны правительства Литвы известны? Через два дня Херсон будет с горячим хлебом. Производим порошки для выпечки хлеба в домашних условиях. Все свои запасы отдадим и цех на пищевом комбинате в 3 смены запустим. А дровишками по пути в Польше разживёмся. Надеюсь, что печи в частном секторе сохранились?
показати весь коментар
11.11.2022 15:08 Відповісти
Трохи до настрою, додауть нам ворожі пабліки такою інфою: "Именем погибшего 9 ноября вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова будет названа одна из улиц Херсона, сообщил представитель администрации области Сергей Мороз в эфире "Соловьев Live""
показати весь коментар
11.11.2022 15:24 Відповісти
 
 