У Херсоні складна гуманітарна ситуація, - Хлань
У визволеному від окупантів Херсоні складна гуманітарна ситуація.
Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ситуація з хлібом складна, з паливом складна, електроенергії немає, скоро вже як тиждень… Для роботи хлібозаводу, який працював у Херсоні, потрібна електрика… Ситуація справді складна гуманітарна. Окупант штучно створив цю ситуацію", - зазначив він.
За словами депутата, зв'язку в місті немає, "де-не-де з'являється мобільний інтернет", але він настільки слабкий, що приходять тільки повідомлення і то не часто.
по-тихеньку все буде...трохи терпіння...трохи часу потрібно щоби щось наладити...