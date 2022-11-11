У Херсоні складна гуманітарна ситуація, - Хлань

У визволеному від окупантів Херсоні складна гуманітарна ситуація.

Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація з хлібом складна, з паливом складна, електроенергії немає, скоро вже як тиждень… Для роботи хлібозаводу, який працював у Херсоні, потрібна електрика… Ситуація справді складна гуманітарна. Окупант штучно створив цю ситуацію", - зазначив він.

За словами депутата, зв'язку в місті немає, "де-не-де з'являється мобільний інтернет", але він настільки слабкий, що приходять тільки повідомлення і то не часто.

