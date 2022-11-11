Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Обговорили ситуацію на південному напрямку фронту

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Було заслухано доповіді Головнокомандувача Збройних Сил та командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій. Окрему увагу члени Ставки приділили подіям на південному напрямку фронту. Учасники засідання також визначили першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно деокупованих територіях.

Крім того, члени Ставки обговорили ефективність захисту енергетичної інфраструктури від ворожих атак та відновлення об’єктів, які постраждали внаслідок російських обстрілів", - йдеться в повідомленні.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

