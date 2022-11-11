Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Обговорили ситуацію на південному напрямку фронту
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Було заслухано доповіді Головнокомандувача Збройних Сил та командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій. Окрему увагу члени Ставки приділили подіям на південному напрямку фронту. Учасники засідання також визначили першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно деокупованих територіях.
Крім того, члени Ставки обговорили ефективність захисту енергетичної інфраструктури від ворожих атак та відновлення об’єктів, які постраждали внаслідок російських обстрілів", - йдеться в повідомленні.
У засіданні взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.
До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.
Хроніки країни, яка воює.
1. Компанія «Будінвест Інжиніринг» за час повномасштабної агресії у 2022 році отримала майже 1,5 мільярда гривень на ремонт доріг. Більшу частину коштів - від Дніпропетровської ОДА. Прикол в тому, що ці кошти отримані не на капітальний ремонт, а на експлуатаційне утримання автодоріг. Компанія на 49 відсотків належить фітнес-тренерці Яні Хланті. Журналісти-розслідувачі зафіксували її регулярні подорожі у компанії з очільником Дніпропетровської ОДА Валентином Резніченко. і, відповідно, певну близькість, яка дозволяє так розкішно заробляти.
2. Вчора Верховна Рада проголосувала за 70 мільярдів на будівництво доріг. Вчасно, звісно.
3. Вчора Верховна Рада проголосувала за 2 мільярди гривень на фінансування телемарафону «Єдині новини».
4. Видатки на оборону НЕ ЗБІЛЬШИЛИ.
5. Пару днів тому призначили керівницею Довженко-центру (це кіноархів країни) кінологиню (спеціалістку з поведінки собак) Юлію Каждан. Слідство.Інфо виявило, що вона ще й гіпнотизерка. Більше того, журналісти навіть записались до неї на прийом. Вона це охоче робить у робочий час. Але в цей же час навідріз відмовилась спілкуватися з медіа на тему її призначення та досвіду.
6. Кирила Тимошенка, заступника голови Офісу президента, спіймали на тому, що їздить на джипі, який було придбано для військових. Кирило сказав, що він «не броньований». Наче ми з вами збираємо по копійці виключно на броньовані авто.
7. Максим Микитась, один із власників корпорації «Укрбуд», якого затримали за рекордний хабар меру Дніпра, прямим текстом повідомив, що йому допомагав, захищав, оберігав ще один із заступників голови Офісу Президента Олег Татаров.
8. Український центр оцінювання якості освіти очолив Едуард Цирулік - близький друг Луцького (керівник Національного авіаційного університету, ексрегіонал, кум Табачника). Освітні експерти стверджують, що це похоронить освітню реформу.
9. Пам'ятаєте про екс-суддю з російським громадянством Бориса Львова? Петиція про його позбавлення громадянства України зібрала необхідну кількість підписів. Президент не відреагував у визначені законом терміни. Але згодом все-таки доручив «вивчити питання» Комісії з питань громадянства. Дуже дивно, бо СБУ чітко відповіла вже, що Львов - російський громадянин. Саме через це Верховний суд і звільнив його з роботи. І поки в черговий раз «вивчають питання», Львов подав до ОАСК позов про відновлення на посаді. І у нього є майже стовідсоткові шанси, що його поновлять. І це буде своєрідним карт-бланшем для суддів з російським громадянством продовжувати свою «діяльність».
10. Ну і варто нагадати про той самий сумнозвісний, корумпований і проросійський ОАСК - вже півтора року не можуть поставити у порядок денний президентський законопроєкт про його ліквідацію. Законопроєкт має гриф "невідкладний".
У мене у зв'язку з цим одна ремарка і одне питання.
Ремарка. У росіян щось сакральне пов'язане з лайном. У нашої влади сакральність зарита в дорогах. У наших - краще, звісно. Хоча нам від того не легше.
Питання. Ви там, при владі, й.бнулись всі?
- Частково щось ми отримали, частково доводиться закривати самостійно. Нічого ідеального в цьому процесі я не бачу. Тилові служби працюють десь на 50%. Але це завжди було. Джерело: