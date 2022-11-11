Україна, Камбоджа і Японія готують спільний проєкт із розмінування, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про роботу над тристороннім проєктом України, Камбоджі та Японії задля допомоги у розмінуванні нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"В розвиток телефонних переговорів Президента України Володимира Зеленського із Прем’єр-міністром Королівства Камбоджа Гун Сеном, камбоджійський лідер особисто прийняв мене цього тижня у Пномпені. На нашій зустрічі, йшлося, зокрема, про допомогу в розмінуванні. У нас вимальовується спільний тристоронній проєкт з розмінування українських територій із залученням Камбоджі та Японії. Ми проговорили конкретні параметри цього проєкту, хто і що буде робити, який графік.", - розповів Кулеба.

Міністр додав, що обговорив цей проєкт детальніше на вчорашній зустрічі з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Камобджі Праком Сакхонном.

"Камбоджа на наш запит ініціювала цей проєкт і готова допомагати Україні в розмінуванні, разом із Японією. У минулому Камбоджа довго потерпала від війни, і має неабиякий досвід у розмінуванні. Тобто є експертиза, є обладнання, будемо залучати їх до розв'язання наших проблем", - підсумував Кулеба.

