Посадовці "Нафтогазу" відтепер зобов’язані подавати декларації про доходи, - НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надало роз’яснення щодо обов’язку посадових осіб НАК "Нафтогаз України" подавати декларації після зміни статуту компанії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НАЗК.
Як зазначили в пресслужбі, Кабмін 3 листопад прибрав зі статуту НАК нього положення про те, що компанія є юридичною особою приватного права.
Таким чином, НАК "Нафтогаз України" є юридичною особою публічного права, заявили у НАЗК.
"А посадові особи юридичних осіб публічного права є суб’єктами декларування. Під посадовими особами юридичних осіб публічного права слід розуміти осіб, які здійснюють організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські обов’язки (функції)", - йдеться в повідомленні.
Крім декларування, тепер на цих посадових осіб поширюються вимоги щодо:
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28 закону "Про запобігання корупції");
- запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст. 36 закону);
- політичної нейтральності (ст. 40 закону);
- до поведінки осіб (ст. 37 закону);
- обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22 закону);
- одержання подарунків (ст. 23 закону) та інше.
Нові вимоги поширюються на НАК "Нафтогаз України" з моменту внесення змін до статуту, тобто з 3 листопада 2022 року. НАЗК поінформувало про це компанію відповідним листом, зазначили в агентстві.
