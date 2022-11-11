УКР
Посадовці "Нафтогазу" відтепер зобов’язані подавати декларації про доходи, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надало роз’яснення щодо обов’язку посадових осіб НАК "Нафтогаз України" подавати декларації після зміни статуту компанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Як зазначили в пресслужбі, Кабмін 3 листопад прибрав зі статуту НАК нього положення про те, що компанія є юридичною особою приватного права.

Таким чином, НАК "Нафтогаз України" є юридичною особою публічного права, заявили у НАЗК.

"А посадові особи юридичних осіб публічного права є суб’єктами декларування. Під посадовими особами юридичних осіб публічного права слід розуміти осіб, які здійснюють організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські обов’язки (функції)", - йдеться в повідомленні.

Крім декларування, тепер на цих посадових осіб поширюються вимоги щодо:

  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28 закону "Про запобігання корупції");
  • запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст. 36 закону);
  • політичної нейтральності (ст. 40 закону);
  • до поведінки осіб (ст. 37 закону);
  • обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22 закону);
  • одержання подарунків (ст. 23 закону) та інше.

Нові вимоги поширюються на НАК "Нафтогаз України" з моменту внесення змін до статуту, тобто з 3 листопада 2022 року. НАЗК поінформувало про це компанію відповідним листом, зазначили в агентстві.

декларація (1453) Кабмін (14322) Нафтогаз (4458)
Коментувати
И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня.
(Числа, 25:4)
показати весь коментар
11.11.2022 16:00 Відповісти
Після того, як вітренко харашо прібарахлілся зі своєю коМандою можна і зобов'язати подавати декларації. 50 млрд уже добре сховані: чи в асфальті, чи в оманських офшорах.
показати весь коментар
11.11.2022 16:04 Відповісти
А с каким упорством Зеленский проталкивал этого Витренко. Не мытьем, так катанием.
Наверное Витренко обещал хороший откат, ежемесячно...
показати весь коментар
11.11.2022 16:30 Відповісти
Попередній керівник до цього закону не відноситься,де пропадають людські гроші.
показати весь коментар
11.11.2022 16:37 Відповісти
С учётом размеров нужно называть вещи своими именами -нетрудовых доходов .
показати весь коментар
11.11.2022 18:38 Відповісти
 
 