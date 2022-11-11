Посадовці "Нафтогазу" відтепер зобов’язані подавати декларації про доходи, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надало роз’яснення щодо обов’язку посадових осіб НАК "Нафтогаз України" подавати декларації після зміни статуту компанії.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Як зазначили в пресслужбі, Кабмін 3 листопад прибрав зі статуту НАК нього положення про те, що компанія є юридичною особою приватного права.

Таким чином, НАК "Нафтогаз України" є юридичною особою публічного права, заявили у НАЗК.

"А посадові особи юридичних осіб публічного права є суб’єктами декларування. Під посадовими особами юридичних осіб публічного права слід розуміти осіб, які здійснюють організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські обов’язки (функції)", - йдеться в повідомленні.

Крім декларування, тепер на цих посадових осіб поширюються вимоги щодо:

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28 закону "Про запобігання корупції");

запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст. 36 закону);

політичної нейтральності (ст. 40 закону);

до поведінки осіб (ст. 37 закону);

обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22 закону);

одержання подарунків (ст. 23 закону) та інше.

Нові вимоги поширюються на НАК "Нафтогаз України" з моменту внесення змін до статуту, тобто з 3 листопада 2022 року. НАЗК поінформувало про це компанію відповідним листом, зазначили в агентстві.