Після війни вступ до НАТО стане пріоритетом України, - Стефанішина
Членство у НАТО залишиться для України більшим пріоритетом, аніж вступ до ЄС.
Про це під час форуму Re:Open Zakarpattia заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Відповідаючи на питання модератора, чи є вступ до НАТО для України більшим пріоритетом, аніж членство у ЄС, віцепрем’єрка дала однозначну відповідь.
"Після закінчення війни членство у НАТО стане пріоритетом для України", - заявила вона.
Також Ольга Стефанішина заявила, що Україна розраховує, що прийняття України до НАТО буде зроблено "політичним рішенням" і не потребуватиме проміжних стадій на кшталт Плану дій щодо членства.
"Не можна виключати, що позитивне вирішення питання вступу України до НАТО стане можливим і до завершення війни", - додала вона.
В реалі ж країну знову стали розкрадати старі Коломойські, Богуслаєви, Медведчуки, до яких приєдналися нові Єрмаки.
Тому Україна має шанси вступити в НАТО як вижене окупантів
На першому місці стоять Політичні свободи, Економіка, дієві та справедливі Суди та Свобода слова. А вже потім сумісність військового управління та планування.
Свобода слова є базоввою цінністю для вступу до НАТО.
Джерело: https://censor.net/ua/b3344363