Після війни вступ до НАТО стане пріоритетом України, - Стефанішина

Членство у НАТО залишиться для України більшим пріоритетом, аніж вступ до ЄС.

Про це під час форуму Re:Open Zakarpattia заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Відповідаючи на питання модератора, чи є вступ до НАТО для України більшим пріоритетом, аніж членство у ЄС, віцепрем’єрка дала однозначну відповідь.

"Після закінчення війни членство у НАТО стане пріоритетом для України", - заявила вона.

Також Ольга Стефанішина заявила, що Україна розраховує, що прийняття України до НАТО буде зроблено "політичним рішенням" і не потребуватиме проміжних стадій на кшталт Плану дій щодо членства.

"Не можна виключати, що позитивне вирішення питання вступу України до НАТО стане можливим і до завершення війни", - додала вона.