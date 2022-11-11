УКР
Після війни вступ до НАТО стане пріоритетом України, - Стефанішина

Членство у НАТО залишиться для України більшим пріоритетом, аніж вступ до ЄС.

Про це під час форуму Re:Open Zakarpattia заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Відповідаючи на питання модератора, чи є вступ до НАТО для України більшим пріоритетом, аніж членство у ЄС, віцепрем’єрка дала однозначну відповідь.

"Після закінчення війни членство у НАТО стане пріоритетом для України", - заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський назвав справедливим членство України в НАТО і наголосив на необхідності гарантій безпеки

Також Ольга Стефанішина заявила, що Україна розраховує, що прийняття України до НАТО буде зроблено "політичним рішенням" і не потребуватиме проміжних стадій на кшталт Плану дій щодо членства.

"Не можна виключати, що позитивне вирішення питання вступу України до НАТО стане можливим і до завершення війни", - додала вона.

НАТО (6726) членство в НАТО (1766) Стефанішина Ольга спецуповноважена (391)
+7
У 2019 Зеленський обіцяв, що країну розбудовуватимуть нові Маски, Джобси, Цукерберги.
В реалі ж країну знову стали розкрадати старі Коломойські, Богуслаєви, Медведчуки, до яких приєдналися нові Єрмаки.
11.11.2022 18:24 Відповісти
+7
Хтось чув як просувається розгляд заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою? А заявку подану в ЄС ще в лютому вже розглянули? Які результати?
11.11.2022 18:25 Відповісти
+5
Слава Україні!
11.11.2022 18:21 Відповісти
Слава Україні!
11.11.2022 18:21 Відповісти
Героям слава!
11.11.2022 20:12 Відповісти
Україну приймуть в НАТО оскільки ЗСУ мають досвід зі зброї НАТО хоча і не зовсім нової а також проходять навчання військовослужбовці в країнах НАТО.
Тому Україна має шанси вступити в НАТО як вижене окупантів
11.11.2022 18:27 Відповісти
Шанс "вступити" в НАТО має люба країна...умовою вступу до НАТО є три реформи. І військова компонента там не головна. Є країни члени НАТО, що взагалі армій не мають.

На першому місці стоять Політичні свободи, Економіка, дієві та справедливі Суди та Свобода слова. А вже потім сумісність військового управління та планування.

Свобода слова є базоввою цінністю для вступу до НАТО.
Джерело: https://censor.net/ua/b3344363
11.11.2022 19:07 Відповісти
Сьогодні прошло 140 днів як Зеленський поклав на реформи України для вступу в ЕС.
11.11.2022 18:31 Відповісти
Яка каста у цього посєрєбряного ?
11.11.2022 18:48 Відповісти
Довбой...б!
11.11.2022 18:53 Відповісти
Ну да треба ше рашці дати гарних люлєи .
11.11.2022 18:32 Відповісти
А Зеленський вже знає, чому Україна не в НАТО?
11.11.2022 20:15 Відповісти
Мабуть . Ше Кучма просився -- німці не захотіли .
11.11.2022 20:19 Відповісти
Один дупу не миє, а винувата та, що штани прала?
11.11.2022 21:09 Відповісти
"Після закінчення війни членство у НАТО стане пріоритетом для України", - заявила вона. Тож треба було "зелений пріоритет" вступу України в НАТО .перекласти на "після закінчення війни", а не до війни,щоб не було війни в Україні і рашистського геноциду українського народу і руйнації України.Асвальтовий "зелений"передвоєнний пріоритет,а не вступ в НАТО. привели Україну до пріоритету смерті українського народу від рашистського окупанта,а не до пріоритету захисту від цього
11.11.2022 18:34 Відповісти
Із "д'єрмаками" при владі НАТО нам не світить!
11.11.2022 18:43 Відповісти
Пріорететом нато буде вступ України. Слава ЗСУ! Слава Україні.
11.11.2022 18:51 Відповісти
"арахамія" з "єрмаком" уже не проти? Не за гарантії від Румунії?
11.11.2022 18:51 Відповісти
треба спочатку відсмоктати у угорщини
11.11.2022 18:51 Відповісти
Ти диви ,як мерзотники перевзуваються!А як же гундос боневтік 1 ий гундосив,що вступ в НАТО,це піар Порошенко?
11.11.2022 18:57 Відповісти
Після війни пріоритетом НАТО стане перспективний вступ до ЗСУ.
11.11.2022 20:31 Відповісти
 
 