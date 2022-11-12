ДТЕК розпочинає відновлення енергетичної інфраструктури Херсонщини

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова разом з "Херсонобленерго" приступають до ремонту енергетичної інфраструктури Херсону та області.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону в суботу, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні буде огляд. Після огляду буде перше розуміння, що потрібно і що можна зробити. З того що зараз зрозуміло: високовольтні лінії, які є основними лініями, які живлять саме місто Херсон, вони зруйновані, як лінії, так і підстанція в Херсоні", - сказав він.

Сахарук додав, що завтра Херсонська військова адміністрація має виділити саперів, які підуть розміновувати території, і потім ДТЕК та "Херсонобленерго" об'єднають ресурси, щоб почати відновлення.

Він зазначив, що села, які були розташовані ближче до лінії розмежування можливо легше буде заживити, а для тих, що ближче до Дніпра - потрібно буде трохи більше часу, тому що росіяни під час відступу підірвали багато об'єктів.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК повідомляли, що росіяни зруйнували всю енергетичну систему Херсону і на її відновлення може знадобитись місяць.