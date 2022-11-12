УКР
ДТЕК розпочинає відновлення енергетичної інфраструктури Херсонщини

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова разом з "Херсонобленерго" приступають до ремонту енергетичної інфраструктури Херсону та області.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону в суботу, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні буде огляд. Після огляду буде перше розуміння, що потрібно і що можна зробити. З того що зараз зрозуміло: високовольтні лінії, які є основними лініями, які живлять саме місто Херсон, вони зруйновані, як лінії, так і підстанція в Херсоні", - сказав він.

Сахарук додав, що завтра Херсонська військова адміністрація має виділити саперів, які підуть розміновувати території, і потім ДТЕК та "Херсонобленерго" об'єднають ресурси, щоб почати відновлення.

Він зазначив, що села, які були розташовані ближче до лінії розмежування можливо легше буде заживити, а для тих, що ближче до Дніпра - потрібно буде трохи більше часу, тому що росіяни під час відступу підірвали багато об'єктів.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК повідомляли, що росіяни зруйнували всю енергетичну систему Херсону і на її відновлення може знадобитись місяць.

Кацапи залишають після себе тільки розруху , біль та горе 😠
показати весь коментар
12.11.2022 14:03 Відповісти
Прикол в том на Херсонщине, где орки все разнесли ДТЕК говорит, что в течении месяца все можно восстановить. А вот на Киевщине и в Киеве для того где не все разрушено нужны месяцы для восстановления. Кажись мне что кто-то в политику заигрался и может пора ДТЕК национализировать
показати весь коментар
12.11.2022 14:04 Відповісти
разрушения бывают разные.. и запчасти для восстановления тоже... да и масштабы...где гранатой взорвали, а где полутонные ракеты попали (иногда в одно место по 2 штуки)...где столбы и провода надо а где полностью оборудование, которого уже нет в наличии в Украине...
показати весь коментар
12.11.2022 14:12 Відповісти
Написано подстанции развалены
показати весь коментар
12.11.2022 14:14 Відповісти
и "развалены" могут быть по разному... я не защищаю и не оправдываю... Киеву действительно не понятно почему так долго не "достают" и не ремонтируют... может много потребляет? тогда включить экономию там где возможно... без света ..пипец как сложно и тревожно !!!
показати весь коментар
12.11.2022 14:19 Відповісти
Вы думаете орки при наличии времени не побеспокоились о том что бы все основательно разрушить?
показати весь коментар
12.11.2022 14:20 Відповісти
думаю все же рушили-взрывали в последние дни-часы...
но это не значит что не старались - Вы правы...
показати весь коментар
12.11.2022 14:24 Відповісти
Грамотно заложенные 10кг взрывчатки дадут в разы больше разрушений чем ракета в 200кг запущенная с 500 км.
показати весь коментар
12.11.2022 17:41 Відповісти
и опять спорить не буду...
но разве Вы не согласитесь что разрушения бывают разные, даже если сказать взорвали или попали в подстанцию... где-то легче устранить, где-то есть (остались) запчасти, где-то "удачно" попало без пожара а где-то в стену...и уже разные разрушения и последствия и материалы для восстановления и время на восстановление... вот и все что я хотел сказать...
показати весь коментар
12.11.2022 17:46 Відповісти
а Киева когда начнете?
показати весь коментар
12.11.2022 15:54 Відповісти
Если все будет так же как в Киеве и области, то к лету управятся я так думаю.
показати весь коментар
12.11.2022 17:39 Відповісти
 
 