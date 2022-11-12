УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9528 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 725 121

Порошенко привіз допомогу підрозділам ЗСУ, які воюють на східному напрямку

П’ятий президент України Петро Порошенко відвідав звільнену Херсонщину та привіз допомогу підрозділам ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба "ЄС".

У повідомленні зазначається: "Петро Порошенко, який привіз допомогу у підрозділи на східному напрямку, розповів про головні складові перемоги України. Перша зустріч – із бійцями Сил спеціальних операцій. Як пояснює Порошенко, ці хлопці одними з перших заходять на окуповані території під час їх визволення.

"Саме вони наражаються на найбільшу небезпеку. І це вони приносять командуванню, а згодом і всім українцям щасливу звістку про черговий звільнений населений пункт", – зазначив п’ятий Президент.

"Сьогодні ми тут, на Сході. Ми звільнили Херсон, і я не маю жодного сумніву, що ми звільнимо Донецьк, ми звільнимо Луганськ, ми звільнимо Крим і ми звільнимо кожен клаптик української землі", – наголосив Порошенко.

"Тут дуже непроста ситуація. Але і звідси наші військові обіцяють нам приносити гарні новини. А ми доставляємо усе, щоб це стало можливим: буржуйки, генератори, дрони, каремати та спальники. Бо не тільки південний, а й східний напрямок має бути звільненим від рашистської нечисті", – переконаний Порошенко.

"Наші бійці сповнені рішучості для того, щоб це реалізувати. А від нас з вами дуже залежить, щоб ми робили три речі. Перше – щоб ми підтримували Збройні Сили, і в цьому є наша визначальна відповідальність. Друге – щоб ми забезпечили міжнародну підтримку України. І третє – ми точно маємо демонструвати єдність, в тому числі і у Верховній Раді, щодо законодавчого забезпечення нашої перемоги – антикорупційної політики, ефективного підвищення економіки, захисту українських військових, захисту української землі і захисту українського народу", – наголосив Порошенко".

Порошенко привіз допомогу підрозділам ЗСУ, які воюють на східному напрямку 01
Порошенко привіз допомогу підрозділам ЗСУ, які воюють на східному напрямку 02
Порошенко привіз допомогу підрозділам ЗСУ, які воюють на східному напрямку 03
Порошенко привіз допомогу підрозділам ЗСУ, які воюють на східному напрямку 04
Порошенко привіз допомогу підрозділам ЗСУ, які воюють на східному напрямку 05
Порошенко привіз допомогу підрозділам ЗСУ, які воюють на східному напрямку 06

Автор: 

допомога (8669) Порошенко Петро (15226) ЗСУ (7863) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+56
Якби у пусті бошки більшості виборців не срав ігорьвалерієвич з голобороТьком, то у нас не було б війни.
показати весь коментар
12.11.2022 19:07 Відповісти
+45
вже і зефуфєли зрозуміли, що вони втратили справжнього Українського Президента.
показати весь коментар
12.11.2022 19:02 Відповісти
+37
Ні, ми розуміємо мерзотність такого фуфела ,як ти. А до Пороха тобі, урод, як до Місяця рачки- то біш ніколи не достать
показати весь коментар
12.11.2022 19:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
12.11.2022 19:42 Відповісти
!!! +++
показати весь коментар
12.11.2022 21:48 Відповісти
Всю брехню в спам
показати весь коментар
12.11.2022 19:44 Відповісти
Народный экспедитор Украины
показати весь коментар
12.11.2022 19:44 Відповісти
После Войны будет Нациоанальный Украинский Суд!,все ответят за свои деяния!
показати весь коментар
12.11.2022 20:03 Відповісти
Подяка людині що зробила із ЗСУ зразка 2014 нову армію зразка 2019!
показати весь коментар
12.11.2022 20:10 Відповісти
він нас всіх врятував, нажаль не всі це розуміють
показати весь коментар
12.11.2022 20:19 Відповісти
Респект Пороху з командою та їх вчасній підтримці!!
Коли надія перевищує страх, то вона породжує відвагу!!
‼️❤️🇺🇦⚔️✊✌️👍👏🥰🇩🇪🇺🇸🇨🇦🇫🇮🇸🇪🇦🇿🇨🇿🇱🇹🇹🇷🇬🇧🇪🇺🇪🇪🇮🇩🇳🇴🇺🇦❤️‼️⚔️
показати весь коментар
12.11.2022 20:49 Відповісти
Порошенку найщиріша подяка і респект 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
12.11.2022 22:32 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/4424 Петро Порошенко : "Я щасливий, коли буваю у своїх. А ще й коли бачу - те, що ми привезли, не просто працює, а реально рятує життя і робить дуже боляче ворогам. Пам'ятаєте наші броньовики SHIELD - супермашини для супергероїв? Так ось, броня тримає супер, а колеса рвуться тільки від їзди по уламках чи від близького вибуху. У бойових умовах шини - розхідний матеріал.
Тому сьогодні ми привезли кілька комплектів. Хлопці в Мар'їнці так насипають оркам, що тільки бруд летить з-під коліс.
Для того, щоби зберегти ще більше життів наших воїнів, ми привезли їм ще один дуже крутий сюрприз - повністю оснащену машину швидкої допомоги. Те обладнання, яке у неї всередині - дорожче самої машини швидкої.
Був щасливий побачитися з цими хлопцями. За час війни ми з ними стали дуже рідними. І як би не було важко, вони завжди з посмішками на обличчях. Тому лише вперед до перемоги!"

комплект фото - за силлю
показати весь коментар
12.11.2022 23:25 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/4433 Петро Порошенко : "Авдіївка - одна з найгарячіших точок на Сході. Від Опитного до Нью-Йорка, 30 кілометрів фронту міцно тримає 110 ОМБр, у якої ми сьогодні. Це - не перша наша зустріч і точно не остання.

Військові кажуть, що ситуація тут напружена, але контрольована. Значно зменшити втрати серед воїнів допомагає система відеонагляду, яка встановлена завдяки нашому покійному Глібу Бабічу ще до початку повномасштабного вторгнення. Солдатам не потрібно сидіти на позиціях, все фіксують камери. І це - десятки врятованих життів. А скільки ще буде збережено…
На цей напрямок ворог перекинув також частини, які звільнилися з Херсону, і «мобіків», тому хлопці з 110-ої потребують нашої з вами підтримки. Ми привезли їм найдефіцитнішу зараз позицію - потужні дизельні генератори, а також спальники, каремати та солодощі від «Рошен». Наступного разу завеземо форму, буде привід ще раз зустрітися та поспілкуватися.
P. S. До речі, Ірина Геращенко і Марія Іонова є покровительками 110-ки. Їх тут знають і *******. І передають гарячі вітання з Донецької області."
показати весь коментар
12.11.2022 23:29 Відповісти
П"ЯТОМУ ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ РЕСПЕКТ ! Особисто регулярно привозить найнеобхіднішу допомогу бойовим підрозділам на передову у найгарячіші точки на Сході України.
показати весь коментар
13.11.2022 01:06 Відповісти
Щось я віршиків і пісеньок про Порошенка не чув, а форумчани коментують і дякують за те, що він зробив. А огидне підлабузництво до головного зеленого пройобщика так зашкалює, що картини, гобелени, статуї, тупезні пісні, передачі та віршики тиражують більше як при совєтах. І саме неопутінізмом і кацапщиною смердить від дурників, які звикли будь-якій владі співати осанну. Вилизувати владу навіть ту, яку обрав - огидно.
показати весь коментар
13.11.2022 08:30 Відповісти
Гундосі собі вже сраку давно знайшли і зализали
показати весь коментар
13.11.2022 07:51 Відповісти
Спочатку вкрав, потім віддав з таким виглядом ніби подарив а 24% повелись як діти. Коли вже прикриють ці ботоферми що сруть під кожною новиною, під кожним відео?
показати весь коментар
13.11.2022 16:04 Відповісти
Порох о боты вы обкаканые. Ваш сывочолый Пе у власти был 5 лет, при нем 3 склада вооружения взорвалось, Минск обкаканый подписал. А когда он у яныка работал министром экономики то подписывал распродажу "надлишкового" майна армейского. Вот кто страну сдавал!
показати весь коментар
18.11.2022 17:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 