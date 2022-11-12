Порошенко привіз допомогу підрозділам ЗСУ, які воюють на східному напрямку

П’ятий президент України Петро Порошенко відвідав звільнену Херсонщину та привіз допомогу підрозділам ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба "ЄС".

У повідомленні зазначається: "Петро Порошенко, який привіз допомогу у підрозділи на східному напрямку, розповів про головні складові перемоги України. Перша зустріч – із бійцями Сил спеціальних операцій. Як пояснює Порошенко, ці хлопці одними з перших заходять на окуповані території під час їх визволення.

"Саме вони наражаються на найбільшу небезпеку. І це вони приносять командуванню, а згодом і всім українцям щасливу звістку про черговий звільнений населений пункт", – зазначив п’ятий Президент.

"Сьогодні ми тут, на Сході. Ми звільнили Херсон, і я не маю жодного сумніву, що ми звільнимо Донецьк, ми звільнимо Луганськ, ми звільнимо Крим і ми звільнимо кожен клаптик української землі", – наголосив Порошенко.

"Тут дуже непроста ситуація. Але і звідси наші військові обіцяють нам приносити гарні новини. А ми доставляємо усе, щоб це стало можливим: буржуйки, генератори, дрони, каремати та спальники. Бо не тільки південний, а й східний напрямок має бути звільненим від рашистської нечисті", – переконаний Порошенко.

"Наші бійці сповнені рішучості для того, щоб це реалізувати. А від нас з вами дуже залежить, щоб ми робили три речі. Перше – щоб ми підтримували Збройні Сили, і в цьому є наша визначальна відповідальність. Друге – щоб ми забезпечили міжнародну підтримку України. І третє – ми точно маємо демонструвати єдність, в тому числі і у Верховній Раді, щодо законодавчого забезпечення нашої перемоги – антикорупційної політики, ефективного підвищення економіки, захисту українських військових, захисту української землі і захисту українського народу", – наголосив Порошенко".











