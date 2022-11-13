На Черкащині під час останньої тривоги спрацювала система ППО, - ОВА
Напередодні пізно ввечері, під час оголошеної повітряної тривоги на Черкащині спрацювала система ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"На Черкащині під час крайньої тривоги спрацювала ППО. Слава ЗСУ", - зазначив він.
Чи було вражено ворожий об'єкт і який саме, не зазначається.
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