УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9547 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 461 2

На Черкащині під час останньої тривоги спрацювала система ППО, - ОВА

ппо

Напередодні пізно ввечері, під час оголошеної повітряної тривоги на Черкащині спрацювала система ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"На Черкащині під час крайньої тривоги спрацювала ППО. Слава ЗСУ", - зазначив він.

Чи було вражено ворожий об'єкт і який саме, не зазначається. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один з дронів-камікадзе влучив в об’єкт інфраструктури на Черкащині

Автор: 

обстріл (28948) ППО (3255) Чернігівська область (925)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого на Черкащині не має щоб там гераням літати. Відчепіться
показати весь коментар
13.11.2022 08:51 Відповісти
Слава ЗСУ !!!

Вся Україна червона. тримаймося. 🙏
показати весь коментар
13.11.2022 10:21 Відповісти
 
 