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ВР закличе партнерів виключити Росію із G20, - нардеп "Голосу" Железняк

g20

Верховна Рада планує наступного тижня ухвалити звернення до міжнародних партнерів про виключення Російської Федерації з G20.

Про це повідомив у телеграм-каналі член фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра починається саміт G20 в Індонезії. У зв'язку з цим парламент готує звернення із закликом до міжнародних партнерів про виключення Росії з "групи двадцяти" (G20). Відповідна постанова буде внесена і проголосована у ВРУ наступного тижня", - зазначив він.

Парламентарій нагадав, що в 2014 році після анексії Криму "Росію вже вигнали з "великої вісімки" (G8)".

Автор: 

G20 (323) ВР (15021) росія (65800) санкції (12032) Железняк Ярослав (563)


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желещяк устал
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13.11.2022 12:33 Відповісти
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13.11.2022 12:43 Відповісти
китезы лапу наложат....затея хорошая но результат будет пшик....
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13.11.2022 12:47 Відповісти
По прибытию, лошадь должна быть изолирована и отправлена в специализированную конюшню, поскольку является террористом N2 в мире.
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13.11.2022 12:56 Відповісти
Парашу уже обогнала по ВВП Бразилия, на очереди Австралия, Испания, Мексика и Индонезия. Так чтоПараше до вылета из G-20 даже по сумме ВВП недолго осталось.
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13.11.2022 13:17 Відповісти
коняра виступаатиме в ролі коня Болівара. двох не витримає. гарне завершення кар'єри старого матюгальника
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13.11.2022 13:24 Відповісти
Коли буде лавров виступать - треба всім вийти.

А перед виступом лаврова - треба включити Зеленського онлайн, щоб він показав відеокадри які звірства росія творила в Україні.
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13.11.2022 14:00 Відповісти
Russia is a terrorist state. 😨
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13.11.2022 14:50 Відповісти
Я конечно никто и зовут меня никак. Просто мысли вслух
Зачем громко кричать о том чего не будет сделано.Или уже кричите когда есть поддержка на вашей стороне,закулисами переговорите вопрос с основными лидерами, если получите добро,то даже кричать не нужно можно через сми или другие источники спокойно всё объявить, это дипломатия а не очередь впивную где у кого голос громче того и обслужат
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13.11.2022 14:59 Відповісти
 
 