ВР закличе партнерів виключити Росію із G20, - нардеп "Голосу" Железняк

Верховна Рада планує наступного тижня ухвалити звернення до міжнародних партнерів про виключення Російської Федерації з G20.

Про це повідомив у телеграм-каналі член фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра починається саміт G20 в Індонезії. У зв'язку з цим парламент готує звернення із закликом до міжнародних партнерів про виключення Росії з "групи двадцяти" (G20). Відповідна постанова буде внесена і проголосована у ВРУ наступного тижня", - зазначив він.

Парламентарій нагадав, що в 2014 році після анексії Криму "Росію вже вигнали з "великої вісімки" (G8)".