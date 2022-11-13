ВР закличе партнерів виключити Росію із G20, - нардеп "Голосу" Железняк
Верховна Рада планує наступного тижня ухвалити звернення до міжнародних партнерів про виключення Російської Федерації з G20.
Про це повідомив у телеграм-каналі член фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра починається саміт G20 в Індонезії. У зв'язку з цим парламент готує звернення із закликом до міжнародних партнерів про виключення Росії з "групи двадцяти" (G20). Відповідна постанова буде внесена і проголосована у ВРУ наступного тижня", - зазначив він.
Парламентарій нагадав, що в 2014 році після анексії Криму "Росію вже вигнали з "великої вісімки" (G8)".
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А перед виступом лаврова - треба включити Зеленського онлайн, щоб він показав відеокадри які звірства росія творила в Україні.
Зачем громко кричать о том чего не будет сделано.Или уже кричите когда есть поддержка на вашей стороне,закулисами переговорите вопрос с основными лидерами, если получите добро,то даже кричать не нужно можно через сми или другие источники спокойно всё объявить, это дипломатия а не очередь впивную где у кого голос громче того и обслужат