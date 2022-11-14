США запровадять санкції проти "транснаціональної мережі", що закуповувала військові технології для РФ
США незабаром офіційно оголосять про нові санкції проти РФ. Обмеження будуть запроваджені проти "транснаціональної мережі", яка займалася закупівлею військових технологій для Москви.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила глава Мінфіну США Джанет Єллен.
Під обмеження потраплять 14 осіб та 28 організацій, включно з фінансовими посередниками. Інформація буде опублікована пізніше у понеділок, 14 листопада.
"Це частина наших більш масштабних зусиль щодо зриву військових дій Росії та позбавлення її необхідного обладнання за допомогою санкцій та експортного контролю", - сказала Єллен.
Міністерка фінансів США додала, що Вашингтон тісно взаємодіє з країнами G7 щодо запровадження цін на російську нафту. На її думку, це знизить світові ціни на енергоносій та скоротить доходи Москви.
"Припинення російської війни є моральним імперативом. І залишається найкращим, що ми можемо зробити, щоб допомогти глобальній економіці", - додала вона.
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Ослабне економічно Росія тоді жодних умов світу ставити не буде
Они не способны созидать они могут только убивать и кидаться на людей когда брюха набитые.