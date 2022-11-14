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США запровадять санкції проти "транснаціональної мережі", що закуповувала військові технології для РФ

санкції

США незабаром офіційно оголосять про нові санкції проти РФ. Обмеження будуть запроваджені проти "транснаціональної мережі", яка займалася закупівлею військових технологій для Москви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила глава Мінфіну США Джанет Єллен.

Під обмеження потраплять 14 осіб та 28 організацій, включно з фінансовими посередниками. Інформація буде опублікована пізніше у понеділок, 14 листопада.

"Це частина наших більш масштабних зусиль щодо зриву військових дій Росії та позбавлення її необхідного обладнання за допомогою санкцій та експортного контролю", - сказала Єллен.

Міністерка фінансів США додала, що Вашингтон тісно взаємодіє з країнами G7 щодо запровадження цін на російську нафту. На її думку, це знизить світові ціни на енергоносій та скоротить доходи Москви.

"Припинення російської війни є моральним імперативом. І залишається найкращим, що ми можемо зробити, щоб допомогти глобальній економіці", - додала вона.

Також читайте: Поразка Росії не означає автоматичного скасування санкцій, - глава Мінфіну США Єллен

Автор: 

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Було б непогано що ціни встановлювали на нафту в США чи Європі Росія буде змушена за безцінь віддавати нафту або зовсім не продавати і нічого не мати але БАГАТІТИ РОСІЇ НЕ ДОЗВОЛЯТЬ бо ця країна всі багатства використовує на війну.
Ослабне економічно Росія тоді жодних умов світу ставити не буде
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14.11.2022 07:51 Відповісти
Отбрать у рашистов нефть и газ в качестве репараций. Рашисты это дикари для которых война это развлечение во времена сытой жизни.

Они не способны созидать они могут только убивать и кидаться на людей когда брюха набитые.
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14.11.2022 08:00 Відповісти
 
 