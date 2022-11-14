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Окупанти намагаються стримати ЗСУ і будують оборонні рубежі, - Генштаб ЗСУ

рф

Російські війська намагаються утримати тимчасово захоплені території і зосереджують зусилля на стримуванні ЗСУ на окремих напрямках. При цьому, вони продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів, противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: РФ може посилити наступ на Донеччині після поразки на Херсонщині, - ISW

Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) ЗСУ (7642)


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зупинятись це смертно опасно наступ продовжувати якщо вони окопаються і підтянуть сили буде пізно ,зачистку херсона і території може зробити поліція перекинути з закарпатської області в Берегово живуть привольно з угорською мафіей,хай по працюють в ситуації під час війни,і ротація потрібнафорсірувати дніпро е місця де непотрібно і катерів з кінбурської коси ,закріпитись на лівому березі а там оперативний простір
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14.11.2022 08:17 Відповісти
Ну окопаються і що? Ніхто на них не буде бігти з криками "Ура!" Для цього є пан HIMARS. Неділя-друга обстрілів навіть з правого берега-і самі спетляють "шагом доброй волі".
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14.11.2022 08:22 Відповісти
Хоть будуй, хоть не будуй, всьо равно получишь буй
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14.11.2022 08:29 Відповісти
Я всегда говорил и буду говорить, что кацапы - тупое быдло, не имеющее мозгов, и это хорошо для наших ВСУ. Эти дебилы построили 3 линии обороны Херсона, поставили уйму бетонных ДОТов, и что в итоге? Наш генерам победы Залужный и его генштаб сделали репоедов на раз-два. Малой кровью. Тоже самое будет и на левом берегу Днепра и в Мелитополе.
Слава Украине !!! Слава нашим героическим ВСУ !!!
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14.11.2022 08:29 Відповісти
Глупая русня, все еще не понимает, что ей пиз.да
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14.11.2022 08:34 Відповісти
Касапи в своїх пабліках твердять, що захопили Опитне, Майорськ під Авдіївкою та половину Мар'їнки!
Хто спростує?
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14.11.2022 10:07 Відповісти
 
 