Окупанти намагаються стримати ЗСУ і будують оборонні рубежі, - Генштаб ЗСУ

Російські війська намагаються утримати тимчасово захоплені території і зосереджують зусилля на стримуванні ЗСУ на окремих напрямках. При цьому, вони продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів, противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони", - йдеться в повідомленні.

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