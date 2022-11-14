Інтернет в усьому деокупованому Херсоні обіцяють відновити 14-15 листопада
Наразі працює лише Starlink.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на начальницю Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову.
"Starlink працює, в нас люди ловлять інтернет, але сьогодні обіцяють нам вже запустити постійний інтернет. Він почне з'являтися після обіду і завтра по усіх частинах нашого міста - не лише у центрі", - сказала вона.
Лугова також зазначила, що в Херсоні починають працювати комунальні підприємства. Вони намагатимуться відновити водопостачання та забезпечити місто електроенергією найближчим часом.
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krot_lub
показати весь коментар14.11.2022 12:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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